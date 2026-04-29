Final Fantasy, arriva un nuovo anime con Sephiroth protagonista... ma è uno spot per una birra

Mentre la community invoca a gran voce da anni una serie TV di Final Fantasy capace di rendere giustizia alle trame intricate della saga, l'unico contenuto animato ufficiale spuntato all'orizzonte è un breve spot per la bevanda Mirai no Lemon Sour di Asahi Beer. Nel video, un lampo di soli venti secondi, vediamo l'angelo con un'ala sola - il leggendario e solitamente cupo Sephiroth - intento ad affettare con la sua solita precisione chirurgica un limone succoso prima di sorseggiare il drink.

Tra ironia social e un digiuno decennale che pesa

Questa strana operazione di marketing legata a Final Fantasy VII: Rebirth ha spinto l'azienda giapponese a invadere anche il mondo reale, annunciando l'apertura di un pop-up bar temporaneo a Tokyo che ricalca le fattezze del Seventh Heaven, il mitico locale di Tifa, piazzato strategicamente alla Roppongi Hills Arena di Minato.

Nonostante si tratti solo di pubblicità, la sete di contenuti è talmente vorace che il frammento è finito su MyAnimeList in un battito di ciglia. Gli appassionati di Final Fantasy hanno reagito nell'unico modo possibile: con un'ironia travolgente. Sono apparse recensioni paradossali che lodano il modo provocatorio in cui il cattivo per eccellenza morde il limone, con voti assurdi come "7 antagonisti mammoni su 7".

Ma dietro le risate si nasconde un'amarezza reale. È dal 2016, dai tempi di Brotherhood: Final Fantasy XV, che non vediamo un progetto animato di ampio respiro. Quella serie OVA in cinque episodi aveva saputo raccontare bene il legame tra Noctis e i suoi amici, ma da allora, a parte un piccolo antipasto su Ardyn nel 2019, Square Enix ha preferito il silenzio.

Resta il fatto che la qualità visiva di questo spot, basata sui modelli di Final Fantasy VII: Rebirth, fa capire quanto sarebbe spettacolare un anime vero se solo qualcuno decidesse di dargli il via libera.

Un'eredità animata tra sogni infranti e bar a tema

Se guardiamo indietro, il rapporto tra la "fantasia finale" e l'animazione è sempre stato un po' tormentato. L'unica serie televisiva vera e propria, Final Fantasy: Unlimited del 2001, finì malissimo: ascolti bassi e una chiusura anticipata che lasciò la storia a metà.

La locandina di Final Fantasy VII: Advent children

Abbiamo avuto titoli in computer grafica come Advent Children o Kingsglaive, ma il formato seriale manca. Per adesso, chi vuole un briciolo di quella magia deve rassegnarsi a un pellegrinaggio a Tokyo tra il 29 aprile e il 3 maggio, sperando che un drink al limone nel bar di Tifa aiuti a mandare giù l'attesa per una produzione che sia degna di questo nome.

È chiaro che il desiderio di vedere queste icone muoversi oltre i confini della console è più vivo che mai, ma è altrettanto palese che vedere Sephiroth ridotto a testimonial per una birra al limone è un boccone amaro, per quanto ben animato. Forse è ora che Square Enix capisca che i fan non vogliono solo gadget e drink, ma storie che restino nel cuore.