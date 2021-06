Final Fantasy IX diventerà una serie tv animata

Il classico videogame di Square Enix Final Fantasy IX diventerà una serie animata dai Cyber ​​Group Studios, con sede a Parigi. Lo show sarà rivolto a un pubblico più giovane, di età compresa tra gli 8 e i 13 anni.

L'obiettivo è iniziare la produzione entro la fine di quest'anno o l'inizio del 2022, secondo il CEO di Cyber ​​Group, Pierre Sissmann. La popolarità e il potenziale di espansione di Final Fantasy sono ciò che ha attratto l'azienda convincendola a realizzare la serie:

"I giochi hanno un forte potenziale di co-visione. Per coloro che conoscono Final Fantasy IX, questa sarà una introduzione. E per i molti neofiti, lo show li immergerà in un universo che adoreranno".

Final Fantasy IX ha venduto oltre cinque milioni di copie dalla sua uscita originale nel 2000. Ecco una carrellata della storia del gioco, pubblicata da Nintendo.com:

Zidane e la compagnia teatrale Tantalus hanno rapito la principessa Garnet, l'erede di Alexandria. Con loro sorpresa, tuttavia, la principessa stessa desiderava fuggire dal castello. Attraverso una serie di circostanze insolite, lei e la sua guardia personale, Steiner, entrano in contatto con Zidane e intraprendono un viaggio incredibile. Incontrando personaggi indimenticabili come Vivi e Quina lungo il cammino, imparano a conoscere se stessi, i segreti del Cristallo e una forza malvagia che minaccia di distruggere il loro mondo.