Final Destination 6: svelato il cast di Bloodlines, tra i protagonisti anche Brec Bassinger

New Line ha svelato il cast di Final Destination: Bloodlines, il sesto film della saga horror e tra gli interpreti ci sarà anche Brec Bassinger, recentemente protagonista della serie Stargirl.

Il progetto riporterà il franchise cinematografico nelle sale a distanza di oltre 10 anni dall'uscita del precedente capitolo, distribuito nel 2011.

I dettagli del progetto

Alla regia di Final Destination: Bloodlines, le cui riprese sono attualmente in corso a Vancouver, ci sono Zach Lipovsky e Adam B. Stein, in precedenza autori di Freaks. Nel team della produzione ci sono invece Jon Watts, Dianne McGunigle, Craig Perry e Sheila Hahanah Taylor.

Gli interpreti annunciati nella giornata di ieri sono Brec Bassinger (Stargirl), Teo Briones (Chucky), Kaitlyn Santa Juana (The Flash), Richard Harmon (The 100), Anna Lore (Gotham Knights), Owen Patrick Joyner (Julie and the Phantoms), Max Lloyd-Jones (The Book of Boba Fett), Rya Kihlstedt (Obi-Wan Kenobi), e Tinpo Lee (The Manor).

Il ritorno della saga horror

Per ora la trama del film non è stata svelata, tuttavia è più che probabile che si prosegua con la tradizione di Final Destination che prevede una storia con al centro un gruppo di ragazzi alle prese con le visioni legate a un evento mortale che poi provano a impedire. In precedenza i personaggi hanno affrontato incidenti aerei, in auto e disastri di vario tipo mentre si rendono conto che la morte sta seguendo un ordine predeterminato che devono provare a spezzare.

La saga, fino a questo momento, ha incassato quasi 700 milioni di dollari in tutto il mondo.