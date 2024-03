Final Destination 6: le riprese del film sono ufficialmente iniziate

Le riprese di Final Destination 6, capitolo intitolato Bloodlines, sono ufficialmente iniziate, come ha confermato il produttore Craig Perry sui social.

L'arrivo del nuovo capitolo del franchise horror è previsto nelle sale per il 2025, anno che segna il 25esimo anniversario dal debutto del primo film.

L'annuncio online

Perry ha scritto online l'aggiornamento su Final Destination: Bloodlines spiegando: "Dopo un lungo e duro momento difficile attraverso la pandemia e gli scioperi, finalmente si è concluso il primo giorno delle riprese. Il 2025 segnerà il 25esimo anniversario dell'uscita del primo capitolo del franchise. Onorare l'occasione con un'altra uscita nei cinema di tutto il mondo (e in IMAX) è una cosa rara e meravigliosa". Il produttore ha inoltre sottolineato che, per ora, non hanno intenzione di cambiare il titolo che hanno scelto ormai tre anni fa.

Alla regia del film ci saranno Zach Lipovsky e Adam B. Stein, già autori di Freaks.

La sceneggiatura è firmata da Lori Evans Taylor e Guy Busick (Scream), in collaborazione con Jon Watts.

La potenziale sinossi

A ottobre è stata svelata una sinossi, tuttavia per ora non è stata confermata dopo l'inizio della produzione proprio quando sta per partire per il college, la diciottenne Stefani, che ha avuto incubi terribili sulla morte in un incidente in una torre negli anni '60, scopre che il suo sogno è in realtà una premonizione accaduta a sua nonna, Esther, che è sfuggita alla morte cinquant'anni prima ma ora sta esaurendo il suo tempo. Stefani scopre che, sebbene sua nonna abbia sconfitto la Morte (fino all'età di 80 anni), questa si è accanita contro le mancate vittime di quella catastrofe di tanto tempo prima, uccidendole e poi dando la caccia ai loro figli. Stefani e la sua famiglia si rendono conto che la loro discendenza non è al sicuro dalla Morte, che li ucciderà in modo violento e raccapricciante, in ordine sparso, a meno che qualcuno come Stefani non trovi un modo per fermarla.