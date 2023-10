Final Destination: svelati titolo e trama del nuovo film del franchise

Il sesto capitolo del franchise di Final Destination ha finalmente un titolo ufficiale. Il film, prodotto da Jon Watts, sarà intitolato Final Destination: Bloodlines e oggi sono emersi i primi dettagli sulla trama.

Jeffrey Reddick - che aveva scritto la sceneggiatura preliminare del primo Final Destination e ha contribuito a Final Destination 2 - aveva precedentemente dichiarato che il nuovo film avrebbe sconvolto la formula e ampliato l'orizzonte del franchise.

Una minaccia che arriva dal passato

Ecco la sinossi: proprio quando sta per partire per il college, la diciottenne Stefani, che ha avuto incubi terribili sulla morte in un incidente in una torre negli anni '60, scopre che il suo sogno è in realtà una premonizione accaduta a sua nonna, Esther, che è sfuggita alla morte cinquant'anni prima ma ora sta esaurendo il suo tempo. Stefani scopre che, sebbene sua nonna abbia sconfitto la Morte (fino all'età di 80 anni), questa si è accanita contro le mancate vittime di quella catastrofe di tanto tempo prima, uccidendole e poi dando la caccia ai loro figli. Stefani e la sua famiglia si rendono conto che la loro discendenza non è al sicuro dalla Morte, che li ucciderà in modo violento e raccapricciante, in ordine sparso, a meno che qualcuno come Stefani non trovi un modo per fermarla.

Secondo le informazioni date dallo scooper Daniel Richtman, New Line Cinema punta a iniziare le riprese di Final Destination: Bloodlines a Vancouver il prossimo anno. Il film sarà diretto dal duo Zach Lipovsky e Adam B. Stein, che in precedenza avevano diretto il film Freaks del 2018 (con Emile Hirsch e Bruce Dern) e il film live-action Kim Possible del 2019.

Final Destination 6, anticipazioni sul reboot: "Cambieremo tutto"

Stranamente, le informazioni di Richtman riportano Patrick Melton e Marcus Dunstan come sceneggiatori. Melton e Dunstan stavano lavorando al film a un certo punto, ma si diceva che la loro storia fosse stata accantonata quando Jon Watts è salito a bordo con una nuova idea. Secondo le ultime notizie, il trattamento di Watts è stato trasformato in una sceneggiatura da Lori Evans Taylor e Guy Busick.