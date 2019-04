I film e le serie tv in streaming della settimana: da Killing Eve 2 a The Silence!

Da Killing Eve 2 a The Silence, lo speciale video sulle serie e i film in streaming sulle piattaforme digitali di questa settimana

Anche questa settimana si carica di tantissimi nuovi contenuti in streaming sulle piattaforme digitali. Noi di Movieplayer.it vi segnaliamo con il nostro speciale video i film e le serie tv più interessanti, tra cui Killing Eve 2 e The Silence!

The Silence: Stanley Tucci e Kiernan Shipka in una scena del film

Dall'8 aprile sulla piattaforma streaming Amazon Prime Video potrete trovare tutte le sei stagioni della serie tv Scandal, mentre a partire dallo stesso giorno su Tim Vision sarà disponibile l'attesa seconda stagione di Killing Eve. Lo show, interpretato da una straordinaria Sandra Oh, racconta la storia di Eve, un'agente dell'MI5 che non si sente appagata dal suo lavoro di ufficio e sogna una vita d'azione come spia sul campo.

Su Netflix, invece, il 12 Aprile verrà rilasciato il film romantico The Perfect Date e l'inquietante horror The Silence con Kiernan Shipka e Stanley Tucci. Il film segue la giovane audiolesa Ally che, insieme alla sua famiglia, cerca di sopravvivere in un ambiente ostile invaso da pericolosi pipistrelli mutanti. Ne abbiamo parlato nella nostra recensione di The Silence. Infine su Amazon Prime Video vi consigliamo di non perdervi la seconda stagione dell'action-drama Diablo Guardián. Senza perdere altro tempo vi lasciamo al nostro speciale video e vi auguriamo buona visione. Ecco il video: