Killing Eve: la serie Honey sarà il progetto prequel dedicato alla storia di Carolyn Martens

Killing Eve avrà una serie prequel dedicata al personaggio di Carolyn Martens, come confermato all'evento Series Mania durante il quale BBC e ZDF hanno presentato Honey.

I produttori hanno cercato di non rivelare il legame con lo show ideato da Phoebe Waller-Bridge, ma le fonti di Deadline hanno svelato che si tratta proprio della storia sulle origini del personaggio interpretato da Fiona Shaw.

I primi dettagli sulla serie prequel

Le due emittenti hanno condiviso una sinossi di Honey, serie scritta da Emma Moran, sostenendo che la protagonista si chiama Marta. A produrre le puntate ci sarà Sid Gentle, già nel team di Killing Eve.

Fiona Shaw in Killing Eve

La trama anticipa che gli eventi saranno ambientati nel 1982, durante la Guerra Fredda. La protagonista sarà una giovane sotto copertura per l'MI6, circondata da nemici e costantemente a rischio di essere scoperta. Marta cercherà di evitare che Friedrich Bauman, a capo del controspionaggio della Stasi, scopra la sua vera identità.

In Killing Eve, la serie con star Sandra Oh e Jodie Comer, si rivela che da giovane Carolyn ha lavorato a Mosca e ha salvato il mondo almeno 3 volte. Il personaggio, in alcuni flashback della quarta stagione, era stato interpretato da Imogen Daines.

Lo sviluppo della serie

Nel 2022 era stato annunciato lo sviluppo di un progetto prequel tra le fila di AMC Networks. Negli anni successivi non erano stati svelati aggiornamenti riguardanti il potenziale show.

Honey è il primo show che verrà realizzato grazie alla partnership tra BBC e ZDF e non sono ancora stati svelati ulteriori dettagli. I fan dovranno quindi attendere per scoprire come verrà raccontata la storia di Carolyn Martens nelle prime fasi della sua carriera nel mondo dello spionaggio.