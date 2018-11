I film e le serie tv in streaming della settimana, Da American Horror Story 8 a Kidding

La prima settimana di novembre sarà ricca di tantissimi nuovi contenuti in streaming sulle piattaforme digitali. Noi di Movieplayer.it vi segnaliamo con il nostro speciale video i film e le serie tv più interessanti, tra cui l'attesa American Horror Story: Apocalypse e il divertente Kidding.

Il 5 novembre si parte con una serie tv fantascientifica inedita su Now TV, Siren, mentre a partire dal 7 novembre troverete sempre su Now TV l'attesissimo show di Michel Gondry con Jim Carrey intitolato Kidding. Lo stesso giorno vi aspetta il ritorno della serie culto American Horror Story di Ryan Murphy. L'ottava stagione della serie si chiama Apocalypse e vanta nel cast alcuni graditi ritorni come quello di Sarah Paulson e Jessica Lange.

Si continua il 9 novembre su Netflix con la prima stagione di Outlaw King con protagonista Chris Pine. Su Amazon Prime Video, invece, dal 9 novembre sarà disponibile la seconda stagione di Patriot. Senza perdere altro tempo vi lasciamo al nostro speciale video augurandovi buona visione. Ecco il filmato:

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!