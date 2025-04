Un film Minecraft: le scene dopo i titoli di coda e il sorprendente cameo spiegati dal regista

Dopo aver sbaragliato tutti al box-office nel suo weekend di debutto, Un film Minecraft quasi certamente tornerà con un sequel, il quale è stato anticipato dalle consuete scene post-credits.

Basato sul popolare videogame, il film ruota attorno a un gruppo di persone che si ritrova coinvolto nell'Overworld cubico e parte alla ricerca, insieme al compagno Steve, di reliquie potenziate e di sconfiggere il sovrano piglin prima che distrugga tutto.

Il cast di Un film Minecraft è composto da un gruppo di attori che comprende Jack Black nel ruolo di Steve, Jason Momoa, Danielle Brooks, Emma Myers e Sebastian Hansen. Tuttavia, le scene post-credits hanno rivelato l'arrivo di un altro personaggio.

Le scene post-credits di Un film Minecraft spiegate

Un film Minecraft: la scena Chicken Jokey

Subito dopo l'uscita del film, IGN ha intervistato il regista Jared Hess e il produttore Torfi Frans Ólafsson per una discussione ricca di spoiler. Quindi, non continuate nella lettura se non volete rovinarvi il colpo di scena finale, a vostro rischio e pericolo.

Un film Minecraft: Jason Momoa in una scena

Il duo ha parlato delle scene post-credits del film, la prima delle quali rivela che la Marlene di Jennifer Coolidge esce con l'abitante del villaggio di Overworld Nitwit e che dice all'ex marito di lei che si sposeranno; tutto ciò, secondo Hess, era presente nella bozza originale della sceneggiatura, soprattutto perché significava riunirsi con l'attrice di The White Lotus per la prima volta dopo Gentlemen Broncos.

"Poter lavorare di nuovo con lei in Minecraft è stato un sogno che si è avverato. È in una delle scene più divertenti dell'intero film con Jason Momoa, ma anche il fatto di aver toccato il fondo nella sua vita sentimentale, e poi avere questo idiota che entra nel suo mondo ed è un grande ascoltatore, e qualcosa che lei non aveva mai sperimentato. La capacità di trovare l'amore tra diverse dimensioni, diversi tipi di persone, credo sia molto divertente e spassosa. Sì, ci dicevamo fin dall'inizio: 'Ok, se prendiamo Jennifer, deve innamorarsi di un idiota e vedere come va a finire'".

Il duo ha poi parlato della vera sorpresa finale del film, in cui Steve incontra la nuova proprietaria della sua casa d'infanzia, una donna dai capelli rossi di nome Alex, il cui volto viene lasciato fuori campo. Su chi abbia doppiato il personaggio del gioco nel film, il duo mantiene il segreto, scherzando: "Siamo pieni di misteri", anche se Hess ha lasciato intendere che sarà importante per gettare le basi di un seguito: "Siamo pieni di misteri, ma sicuramente eccitati. Quel personaggio è un altro capitolo divertente di cui saremmo entusiasti".