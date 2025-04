Un film Minecraft 2: il regista Jared Hess parla del possibile sequel e anticipa qualche dettaglio

La buona accoglienza riservata a Un film Minecraft da parte del pubblico e della critica sembra aver già gettato le basi per un sequel. Il regista Jared Hess, che ha portato sul grande schermo l'universo del gioco, in un'intervista rilasciata a Deadline sembra aver confermato il ritorno sul set.

Una sfida vinta

Il filmmaker ha ricordato come ispirarsi a Minecraft per realizzare un lungometraggio abbia rappresentato una vera e propria sfida perché non c'è un racconto unico e tutti possono creare la propria storia e i propri personaggi, costruendo un mondo unico ed esplorandolo.

Una foto del film

Jared Hess ha ricordato: "Il nostro approccio è sempre stato: 'non possiamo inserire tutto quello che riguarda il gioco in un film, quindi dovremo semplicemente seguire il nostro istinto legato a ciò che amiamo'".

Negli anni, infatti, i fan e i giocatori hanno realizzato progetti animati, video live action e molto altro ispirati a Minecraft, e il film ha rappresentato un modo per celebrare quello che tutti amano.

La possibile continuazione della storia

Parlando della possibilità di realizzare un sequel di Un film Minecraft, il regista ha spiegato: "Sarebbe così divertente. Ci siamo divertiti così tanto realizzando questo film ed è un mondo così ampio nel gioco, c'erano così tante cose che non abbiamo usato anche se avremmo voluto. Sarebbe fantastico realizzare il sequel e sembra che si stia già parlando della possibilità di farlo, quindi sono super entusiasta".

Jared ha ribadito: "Sarebbe così divertente ritornare nel mondo. I fan si stanno divertendo davvero molto. Lo abbiamo anticipato sui titoli di coda e i fan sembrano impazziti all'idea".

Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni su un possibile sequel!

Il filmmaker ha quindi spiegato: "Abbiamo anticipato il personaggio di Alex, l'altro personaggio enormemente importante in Minecraft. Si tratta di Steve (Jack Black) e Alex, quindi quello è ciò che proporremo senza alcun dubbio".