I film Marvel come una serie tv, ecco l'idea folle di un fan!

Francesco Bellu

L'idea è decisamente folle: trasformare i film Marvel in un serial tv. Ma è proprio quanto sta facendo lo sceneggiatore e montatore Samuel Masters che ha deciso di riprendere tutti i film della Fase Uno del Marvel Cinematic Universe e trasformarli in singoli episodi da 40 minuti ciascuno. Una vero e proprio rimontaggio che parte da Iron Ma del 2008 e arriva sino a The Avengers di Joss Whedon. Dodici puntate al posto dei sei film per un totale di 480 minuti al posto dei 754 originali.

Si tratta di una lavoro immane che non si limita ad un mero 'taglia e cuci' perché nulla è presentato in ordine cronologico, ma tutto si evolve come un vero e proprio show televisivo in cui si intrecciano personaggi e situazioni. Per molti potrebbe diventare il modo migliore per ingannare il tempo prima del quarto capitolo dei Vendicatori, per altri un modo veloce per approcciarsi al mondo cinematografico dei comics della Marver targati Kevin Feige. Nonostante il lavoro si fermi alla prima fase, non è improbabile che Samuel Masters continui con la due e la tre, arrivando a coprire tutto l'arco narrativo mostrato sino ad ora anche perché la dicitura "Phase two coming early 2019" lascia intendere che continuerà.

"Tutto e nato come uno scherzo tra due amici alla ricerca di un nuovo modo per abbuffarsi dell'MCU nel modo più efficiente possibile, prima di innescare un autentico studio sulla struttura del film e sulle storytelling e i supereroi" ha spiegato Masters, ma poi, come spesso capita, la cosa si è trasformata in qualcosa di più impegnativo. Certo bisogna vedere cosa ne penserà la Disney, visto e considerato che i film sono coperti dal copyright e quindi un'operazione simile, in cui si è pesantemente toccato il materiale originale, lede tutte le leggi sulla proprietà intellettuale con il rischio che quello che è stato definito un passatempo tra amici si trasformi in una multa salatissima. Nel frattempo, in attesa che la casa di Topolino si faccia viva, sul sito unofficialmcutv è possibile vedere tutta la serie comodamente sul proprio computer scegliendo anche la qualità in alta definizione.