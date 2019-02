Film in uscita al cinema questa settimana da: da Il Primo Re a Green Book

Anche questo weekend potrete scegliere tra i tantissimi film usciti al cinema durante la settimana: il nuovo speciale video di Movieplayer.it vi segnala i titoli più interessanti e attesi, tra cui Il Primo Re e Green Book!

Tra le uscite più attese di questa settimana spicca in assoluto Green Book, il film candidato ai premi Oscar 2019 nelle categorie Miglior Film, Miglior Attore Protagonista (Viggo Mortensen), Miglior Attore Non Protagonista (Mahershala Ali), Miglior Sceneggiatura Originale e Miglior Montaggio. Green Book, diretto da Peter Farrelly, è la storia di Tony Lip, uno dei più affidabili buttafuori della New York City degli anni '60 che, viene assunto come autista da un pianista prodigio afroamericano. Il loro viaggio nelle regioni più razziste degli USA porterà i due uomini a sviluppare uno stretto legame di rispetto e amicizia.

In sala anche l'inedito kolossal tutto italiano firmato dal regista Matteo Rovere tratto dall'epico racconto di Romolo e Remo, interpretati rispettivamente da Alessio Lapice e Alessandro Borghi in stato di grazia e di cui abbiamo parlato nella nostra recensione de Il primo re). Inoltre questo weekend tornano sul grande schermo, per la gioria di grandi e piccini, le avventure del giovane vichingo Hiccup e del drago Sdentato in Dragon Trainer - Il Mondo Nascosto, ultimo capitolo della trilogia d'animazione Dreamworks iniziata nel 2010.

Leggi anche: Dragon Trainer 3, la recensione: l'emozionante conclusione della trilogia di Dean De Blois

Per gli amanti dell'horror, invece, è disponibile al cinema L'esorcismo di Hannah Grace, mentre per un titolo più intimo ed impegnato vi consigliamo la visione di Ancora un giorno, film vincitore dell'European Film Awards per il miglior film d'animazione 2018. Senza perdere altro tempo vi lasciamo al nostro speciale video e vi auguriamo buona visione. Ecco il video:

