Film in uscita al cinema questa settimana: da Robin Hood a Troppa Grazia!

Anche questo weekend potrete scegliere tra i tantissimi film usciti al cinema durante la settimana: il nuovo speciale video di Movieplayer.it vi segnala i titoli più interessanti e attesi, tra cui Robin Hood, Troppa grazia e Morto tra una settimana (o ti ridiamo i soldi).

Il 22 novembre si torna di nuovo alla contea di Nottingham con la nuova curiosa trasposizione di Robin Hood - L'origine della leggenda: sospeso tra storia e 'mito', vanta numerose versioni televisive e cinematografiche, la versione di Otto Bathurst con Taron Egerton e Jamie Foxx ci racconterà le origini del famoso ladro, noto per rubare ai ricchi e dare ai poveri, il ritorno dalle crociate, la sua indignazione per la corruzione ormai dilagante nella Contea di Nottingham ed in particolare nella foresta di Sherwood dove, insieme a un gruppo di fuorilegge, Robin decide di entrare in azione per provare a migliorare la situazione.

Per i fan delle commedie brillanti, in arrivo anche Morto tra una settimana (o ti ridiamo i soldi): al centro della storia ci sarà un giovane che, dopo nove tentativi di suicidio andati male, decide di affidare il compito di ucciderlo a un killer (Tom Wilkinson) su commissione. Il ragazzo cambia però idea dopo un incontro inaspettato con una ragazza...

C'è anche un po' d'Italia questa settimana con Troppa grazia di Gianni Zanasi: Lucia (Alba Rohrwacher geometra di 36 anni, vive da sola con sua figlia. Mentre si arrangia tra difficoltà economiche e relazioni poco chiare, il Comune la incarica di un controllo su un terreno dove deve sorgere una grande opera architettonica. Durante i controlli Lucia si accorge che le mappe del Comune sono sbagliate e piene di manipolazioni per coprire probabili rischi geologici. Il giorno dopo, mentre è al lavoro sul terreno, viene interrotta da quella che le sembra una giovane, strana "profuga"...

Tra gli altri titoli della settimana, che potete vedere nel video, anche A Private War con Rosamund Pike - presentato anche all'ultima Festa del Cinema di Roma - e Conta su di me, dramedy tedesca di gran successo.

