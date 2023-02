I 5 film horror più popolari tra gli utenti di TikTok

Quando si tratta di film horror moltissime persone si fanno guidare dall'hype e dal passaparola non prestando molta attenzione, nella maggior parte dei casi, a quelle che sono le opinioni della critica. Quanti di noi hanno visto The Grudge su consiglio di un amico o di un fratello maggiore? Per non parlare di saghe come quelle di Halloween o Scream, franchise che sono letteralmente entrati a far parte della cultura pop.

Nel 2020 molte persone hanno scoperto un nuovo modo per ricevere dei consigli interessanti online dai fan del genere horror che, spesso e volentieri, si rivelano essere di veri e propri "video store ambulanti". Lo strumento in questione è TikTok, celebre piattaforma social dove brevi clip tratte dai più famosi film dell'orrore attraggono quotidianamente decine di migliaia di utenti. Vediamo quali sono i cinque titoli che figurano più spesso nelle classifiche del noto social media cinese.

5. The Poughkeepsie Tapes (2007)

The Poughkeepsie Tapes è un film horror girato in stile falso documentario scritto e diretto da John Erick Dowdle: la pellicola, estremamente popolare su TikTok, esplora gli omicidi di un serial killer a Poughkeepsie (New York), raccontati attraverso interviste e filmati tratti dai video snuff (filmati che documentano la tortura e l'uccisione di una persona) girati dallo stesso assassino.

Il film, presentato in anteprima al Tribeca Film Festival 2007, è indubbiamente molto spaventoso: ci sono svariati momenti cruenti che possono far distogliere gli occhi dallo schermo ai deboli di cuore e altri aspetti molto interessanti capaci invece di conquistare gli appassionati del genere. Non è il miglior film in stile falso documentario mai realizzato, ma è sicuramente entusiasmante.

20 Film horror diventati cult da vedere

4. Excision (2012)

Il secondo titolo di questa classifica è Excision: uscito nel 2012 e diretto da Richard Bates Jr.. Questo horror è estremamente diverso dal precedente. Interpretato da AnnaLynne McCord, Ariel Winter e Traci Lords, Excision racconta la storia di una giovane ragazza che sogna di lavorare in campo medico ma che non è del tutto a posto mentalmente e ha uno strano fascino per il sangue, al punto che si rivela disposta a fare qualsiasi cosa per ottenerlo.

La pellicola ha ricevuto diverse recensioni positive ed è uno dei quei titoli che rendono letteralmente impossibile l'atto di distogliere lo sguardo dallo schermo, lasciandoti sconvolto già prima della sua inevitabile conclusione. Le performance degli interpreti sono straordinarie e la narrazione riesce a mettere alla prova anche gli spettatori più esperti. Inoltre, con questa pellicola si ha la possibilità di assistere a una performance semplicemente mozzafiato di Ariel Winter. Raccomandato a tutti gli appassionati e ai novizi del genere.

3. Begotten (1989)

Ma ora facciamo un passo indietro volando negli anni ottanta con Begotten: questa pellicola sperimentale diretta, scritta e prodotta da E. Elias Merhige è stata girata interamente in bianco e nero e, sebbene sia stata realizzata nel 1989, non ha visto le sale cinematografiche prima del 1991. Il film si apre con la ripresa di una casa di campagna all'interno della quale un personaggio in maschera si suicida con un rasoio: dopo la sua morte, una donna, anch'essa mascherata, emerge dai resti del suicida. La donna masturba il cadavere e rimane incinta. Poco dopo partorisce un figlio, un umanoide deforme e tremante.

Nel tentativo di integrarsi in una tribù di uomini incappucciati, i due verranno brutalmente violentati e seviziati. Insomma, avete capito di che tipo di horror movie stiamo parlando: questo film è in grado di far vacillare la mente di chiunque e, mentre lo stai guardando, non hai idea di cosa diavolo stia succedendo sebbene tu sia spaventato a morte. È inquietante sotto ogni punto di vista e presenta alcune sequenze piuttosto cruente.

21 migliori film horror recenti da vedere

2. Antrum (2018)

Eccoci arrivati alla seconda posizione: Antrum, noto anche come Antrum - Il film maledetto è stato ritrovato, è un mockumentary del 2018 diretto da Michael Laicini e David Amito che inizia letteralmente avvertendoti che potresti essere maledetto guardandolo. Cominciamo bene.

La pellicola è sia un falso documentario che un horror, incentrato sulla storia di Antrum, un film vero e proprio uscito alla fine degli anni '70 che presumibilmente ha degli effetti deleteri su coloro che lo guardano. La trama, ricca di episodi inquietanti, segue una coppia di fratelli e il loro viaggio nei boschi, dove si imbattono in cannibali e demoni. Per quanto concerne questo aspetto i due registi hanno rivelato di aver studiato approfonditamente una serie di rappresentazioni storiche in fase di pre-produzione, al fine di caratterizzare al meglio i demoni e i diavoli.

Le riprese della pellicola, che hanno avuto luogo in California, sono durate circa un mese a causa del budget limitato, con Amito che in seguito ha rivelato in un'intervista con Rue Morgue: "Eravamo a corto di personale, scarsamente finanziati e impreparati per questo mese di riprese... eppure, in qualche modo un certo numero di elementi è appena atterrato sulle nostre gambe".

1. A Serbian Film (2010)

Sì... il primo posto della classifica sui film horror più popolari su TikTok spetta proprio al famigerato A Serbian Film. Inutile dire che la sua fama lo precede: questa pellicola del 2010 diretta da Srđan Spasojević ha fatto scalpore sin dalla sua uscita a causa della presenza di stupri, atti di necrofilia, e abusi sessuali su minori. Il governo serbo è arrivato perfino ad aprire un'indagine ufficiale sulla produzione per "reati contro la morale comune".

Il film narra le vicende che portano un attore porno in difficoltà finanziarie a prendere parte ad un "film artistico", che pian piano si rivela essere uno snuff movie a tutti gli effetti. La pellicola è stata bandita in Spagna, Portogallo, Australia, Nuova Zelanda, Malaysia, e Singapore, rifiutata in Norvegia, tagliata pesantemente in fase di montaggio negli Stati Uniti e vietata ai minori di 18 anni in Svizzera e in Francia. A Serbian Film è il classico film dell'orrore che non ti permette di togliere neanche per un secondo gli occhi dallo schermo e che, una volta finito, ti fa esclamare ad alta voce: "Okay, non lo vedrò mai più". Motivo per cui, molto probabilmente, occupa la prima posizione in questa classifica relativa ai contenuti horror più virali di TikTok.

5 film horror da recuperare a tutti i costi