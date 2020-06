Il figlio di Jude Law (forse) è più sexy del padre: ecco le foto da urlo

Rafferty Law, figlio ventitreenne di Jude Law, è stato immortalato dalla madre in una serie di foto molto sexy realizzate in casa.

La stella nascente Rafferty Law, che ha seguito le orme del padre Jude Law, è da poco stato immortalato in un nuovo servizio fotografico per Wonderful Magazine, realizzato con foto scattate da sua madre Sadie Frost che ha trascorso con lui gli ultimi mesi a casa.

Rafferty Law, giovane e affascinante dall'animo rock che fa parte della band, Outer Stella Overdrive, si è lasciato immortalare per la copertina estiva del magazine ma, non potendo uscire di casa, si è fatto aiutare dalla mamma Sadie Frost, che ha divorziato da Jude Law nel 2003. Le foto mostrano il giovane, molto simile al papà, nella sua piscina, in salotto e con i fratelli Rudy e Iris.

Durante l'intervista pubblicata su Wonderful Magazine, Rafferty Law ha parlato dei suoi successi dello scorso anno, come la sua partecipazione nel nuovo adattamento del romanzo di Charles Dickens di prossima uscita Twist: "Twist è stata una delle esperienze più divertenti e intense che abbia mai avuto. È stato un turbine. La sceneggiatura e il cast mi hanno lasciato senza fiato. Ero molto sotto pressione per dare il mio meglio"

Il ventitreenne, quindi, sta provando a seguire la strada dei suoi genitori Jude Law e Sadie Frost, entrambi attori, anche se a quanto pare non è così semplice come molti pensano, ma pian piano sta lasciando sbocciare il suo talento: "Penso che ci siano stati vantaggi e svantaggi (a crescere con due genitori famosi). Mi sono sempre concentrato sul perseguimento delle cose che amo e sul dimostrare alle persone che sono un gran lavoratore"

A breve, inoltre, uscirà il primo EP di debutto della sua band Outer Stella Overdrive, che incorpora testi con un significato profondo con ritmi molto allegri: "Stiamo cercando di creare musica che ti incoraggi ad avere una voce, a raggiungere e realizzare il tuo potenziale. Mia madre fa di tutto per raggiungere le persone [e] mi ha sempre incoraggiato a trovare il mio percorso. La sua gentilezza verso tutti è qualcosa che sono cresciuto ammirando e desiderando replicare."