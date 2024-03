Jude Law e Jason Bateman protagonisti della serie Black Rabbit

Jason Bateman sta per tornare su Netflix. Il veterano di Ozark reciterà al fianco di Jude Law nella prossima miniserie Black Rabbit. Bateman dirigerà i primi due episodi e sarà produttore esecutivo insieme a Law.

I dettagli della serie

Ideata da Zach Baylin (Una famiglia vincente - King Richard) e Kate Susman (The Order), la serie drammatica è incentrata sul "proprietario di un hotspot di New York City (Law) che permette al suo turbolento fratello (Bateman) di tornare nella sua vita. Così facendo, apre la porta a pericoli crescenti che minacciano di far crollare tutto ciò che ha costruito".

Completano il cast Cleopatra Coleman (The Last Man on Earth), Amaka Okafor (Bodies), Sope Dirisu (Gangs of London) e Dagmara Dominczyk (Succession). Al momento non sono stati annunciati né il numero di episodi né la data di uscita.

Bateman è noto soprattutto per il ruolo di Michael Bluth nella commedia Arrested Development e per il ruolo di Marty Byrde nel dramma poliziesco Ozark di Netflix, che si è concluso nel 2022 con quattro stagioni. La miriade di crediti cinematografici di Law include Sherlock Holmes. Oltre a Black Rabbit, è impegnato anche nella serie Disney+ Star Wars: Skeleton Crew.