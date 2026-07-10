"Il figlio di Amadeus farà un bellissimo Sanremo": da dove nasce il commento virale

José Sebastiani, figlio di Amadeus ha annunciato l'uscita di Vengo dal Sud, ma non sarà lui a cantare il brano. Sui social è nata l'ironia su un possibile futuro a Sanremo

José Sebastiani torna a far parlare di sé, questa volta lontano dal campo da calcio. Il figlio diciassettenne di Amadeus ha annunciato sui social l'uscita del suo primo progetto musicale, un singolo intitolato Vengo dal Sud, disponibile su tutte le piattaforme tra una settimana. L'annuncio ha subito acceso la curiosità dei fan, che inizialmente avevano pensato fosse lui l'interprete del brano. La realtà, però, è diversa e lo stesso José ha voluto fare chiarezza.

Dal nuovo singolo Vengo dal Sud alla battuta su Sanremo: cosa è successo

Con un messaggio pubblicato sul suo profilo Instagram, José Sebastiani ha spiegato di aver firmato il testo di Vengo dal Sud, precisando però che non sarà lui a cantarlo. Il giovane, infatti, ha raccontato di coltivare la passione per la scrittura nel tempo libero, compatibilmente con gli impegni calcistici. "Nel tempo libero, quando il calcio me lo permette, mi piace scrivere testi di canzoni che vengono poi interpretate da alcuni amici, artisti emergenti."

La precisazione è arrivata dopo che molti utenti avevano ipotizzato un suo debutto come cantante. Sui social non sono mancati i commenti ironici: l'account X Cinguetterai, ad esempio, ha scherzato scrivendo che "il figlio di Amadeus farà un bellissimo Sanremo Giovani sotto la direzione artistica di Stefano De Martino".

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Negli anni il pubblico del Festival di Sanremo ha imparato a conoscere José vedendolo spesso in platea accanto alla madre Giovanna Civitillo durante le edizioni targate Amadeus. Lo stesso conduttore ha raccontato più volte come il figlio gli abbia fatto scoprire artisti e generi musicali appartenenti alle nuove generazioni.

Tra calcio e scrittura: chi è José Sebastiani

Nato nel 2009 e chiamato José in omaggio a José Mourinho, Sebastiani è da sempre appassionato di calcio. Dopo essere cresciuto nei settori giovanili della Roma e dell'Inter, nell'estate del 2024 si è trasferito all'Udinese, dove ha iniziato il suo percorso dall'Under 16, il suo ruolo è quello di portiere.

Parallelamente all'attività sportiva, il diciassettenne è molto seguito anche sui social, dove il suo profilo Instagram sfiora i 200 mila follower. Ora ha deciso di mostrare un altro lato della sua creatività, quello della scrittura musicale, pur restando dietro le quinte: Vengo dal Sud rappresenta infatti il suo debutto come autore, non come interprete.

In realtà, non è la prima volta che José si avvicina al mondo della musica. Qualche tempo fa aveva infatti pubblicato sul suo profilo TikTok un breve brano rap interpretato da lui stesso. Il video aveva attirato molta attenzione anche per la partecipazione speciale di suo padre Amadeus, comparso in alcune scene insieme al figlio. Un episodio che aveva già acceso la curiosità dei fan sulla possibilità di vederlo intraprendere un percorso artistico, ipotesi che per il momento resta limitata alla scrittura dei testi.