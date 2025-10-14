Amadeus: il genio della musica suscita invidia e ammirazione nel teaser della serie Sky

Arriverà a dicembre, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, la nuova serie Sky Original intitolata Amadeus, di cui è stato condiviso online il teaser trailer.

Il progetto ha come star Will Sharpe (Too Much, The White Lotus) nei panni del prodigio musicale Wolfgang "Amadeus" Mozart, Paul Bettany (WandaVision, A Very British Scandal) in quelli dell'invidioso compositore di corte Antonio Salieri, e Gabrielle Creevey (In My Skin, The Pact) nel ruolo di Constanze Weber, moglie di Mozart.

I dettagli della serie

Basata sull'acclamata opera teatrale di Peter Shaffer, che è stata adattata da Joe Barton (Black Doves, Giri/Haji, Progetto Lazarus), la serie Amadeus, composta da cinque episodi, esplora l'ascesa fulminea e la leggendaria caduta di uno dei compositori più iconici del XVIII secolo: il virtuoso, la rockstar, Wolfgang "Amadeus" Mozart.

La sinossi anticipa che quando il venticinquenne Amadeus arriva nella vivace Vienna del Settecento, non più un bambino prodigio e desideroso di libertà creativa, il suo destino si intreccia con due figure fondamentali: la sua futura moglie Constanze Weber, di incrollabile fedeltà, e il devotissimo compositore di corte Antonio Salieri. Mentre il genio di Amadeus continua a sbocciare nonostante i suoi demoni interiori, una reputazione controversa e lo scetticismo della conservatrice corte viennese, Salieri è sempre più tormentato da quello che percepisce come un dono divino.

Amadeus diventa una minaccia a tutto ciò che egli considera sacro: il suo talento, la sua reputazione e persino la sua fede in Dio. Salieri giura di distruggerlo. Quella che nasce come una rivalità professionale si trasforma in un'ossessione profondamente personale, destinata a durare trent'anni, e a culminare in una confessione di omicidio e in un disperato tentativo di legare per sempre il proprio nome all'eredità di Mozart.

Il cast di Amadeus

Accanto ai protagonisti Will Sharpe, Paul Bettany e Gabrielle Creevey, tra gli interpreti ci sono Rory Kinnear (The Diplomat, Skyfall) nel ruolo dell'Imperatore Giuseppe, Lucy Cohu (Becoming Jane) è Cecilia Weber, Jonathan Aris (The Sixth Commandment) interpreta Leopold Mozart, Ényì Okoronkwo (Renegade Nell, Progetto Lazarus) è Da Ponte, Jessica Alexander (La sirenetta) è Katerina, Hugh Sachs (Bridgerton) interpreta Von Strack, Paul Bazely (Such Brave Girls) è Von Swieten, Rupert Vansittart (Il Trono di Spade) è Rosenberg, Anastasia Martin (In From The Cold) interpreta Aloysia Weber, Nancy Farino (Masters of the Air) è Josepha Weber, Olivia-Mai Barrett (Invasion) è Sophie Weber e Viola Prettejohn (The Crown) veste i panni della Principessa Elisabetta, mentre Jyuddah Jaymes (Erano ragazzi in barca, Hijack - Sette ore in alta quota) interpreta Franz Süssmayr.

La serie è prodotta da Two Cities Television (parte di STV Studios) in collaborazione con Sky Studios. Megan Spanjian è produttrice esecutiva per Sky Studios. Michael Jackson (Patrick Melrose) e Stephen Wright (Blue Lights) sono produttori esecutivi per Two Cities Television. Il produttore esecutivo della serie è John Griffin. Julian Farino (Giri/Haji - Dovere/Vergogna) e Alice Seabright (Chloe, Sex Education) sono i registi. Barton, Sharpe, Bettany e Farino figurano come produttori esecutivi. Seabright è anche Co-Executive Producer. NBCUniversal Global TV Distribution si occupa delle vendite internazionali della serie per conto di Sky Studios.