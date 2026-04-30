La figlia di Val Kilmer difende la "resurrezione" dell'attore con l'AI: "Tanta gente l'ha amato"

La figlia di Val Kilmer, Mercedes Kilmer, ha difeso l'immagine dell'attore scomparso, ricreata tramite intelligenza artificiale, nel film indipendente di prossima uscita As Deep as the Grave.

L'immagine e le sembianze di Kilmer sono state ricreate utilizzando l'intelligenza artificiale generativa per il film, con la collaborazione dei suoi eredi e della figlia.

L'attore, scomparso nel 2025 dopo aver combattuto contro un tumore alla gola, era stato scritturato per questo film d'azione storico, ma era troppo malato per girare le scene che lo vedevano protagonista. Kilmer aveva già collaborato con la società britannica Sonantic per ricreare una voce parlata alimentata dall'intelligenza artificiale quando ha ripreso il ruolo di Tom "Iceman" Kazansky nel film del 2022 Top Gun: Maverick.

Val Kilmer, un primo piano dell'attore

Mercedes Kilmer sulle critiche all'intelligenza artificiale

La figlia dell'attore di Batman Forever è apparsa al Today Show per parlare delle reazioni contrastanti dei fan riguardo al personaggio generato dall'intelligenza artificiale che interpreta suo padre.

"All'inizio era un modo per superare i limiti della sua malattia, ma poi si è trasformato in qualcosa che lo ha portato a dire: 'Oh, aspetta. Ho la possibilità di creare davvero un precedente'", ha detto.

"L'opinione si è divisa in due fazioni. Da un lato ci sono persone che forse occupano una posizione più precaria nel settore, sono preoccupate e vedono l'IA come una minaccia - il che è assolutamente legittimo - e dall'altro ci sono i giovani, gli attori e i musicisti più giovani. Io sono una musicista e molte persone che conosco hanno davvero paura di questa tecnologia".

Molta agente ha amato rivedere Val Kilmer sullo schermo

Mercedes Kilmer ha quindi aggiunto: "Allo stesso tempo, ho ricevuto molte risposte davvero positive da persone - persone più anziane, persone forse più affermate nel settore - che la vedono come un modo per proteggere la proprietà intellettuale degli attori. Dobbiamo fare i conti con questa tecnologia in un modo o nell'altro. Ed evitarla non è necessariamente la soluzione. È molto più facile strutturare i diritti se si concede una licenza in modo proattivo".

Coerte Voorhees, sceneggiatore e regista di As Deep as the Grave, aveva precedentemente dichiarato a Variety che il ruolo di Kilmer era stato pensato appositamente per lui: "L'altro giorno stavo dando un'occhiata al programma delle riprese e lui era pronto per girare", ha raccontato. "Ma stava attraversando un periodo davvero molto difficile dal punto di vista medico e non ce l'ha fatta".