Val Kilmer 'riportato in vita con l'IA': i fan criticano la scelta, ma i figli dell'attore la difendono

Il regista di As Deep as the Grave, Coerte Voohees, ha spiegato perché ha inserito l'attore nel film grazie alla tecnologia.

Val Kilmer è morto all'età di 65 anni nell'aprile 2025, ma riapparirà sul grande schermo in occasione del film As Deep as the Grave.

L'attore è stato infatti 'riportato in vita' grazie all'uso dell'Intelligenza Artificiale, scelta difesa dal regista Coerte Voohees in una recente intervista.

La scelta di riportare in scena Kilmer con l'IA

Nel film l'attore avrebbe dovuto interpretare Padre Fintan, un prete cattolico e spiritualista nativo americano. Val Kilmer, che stava lottando contro un cancro alla gola, non ha tuttavia potuto girare nemmeno una scena.

Voorhees, parlando di As Deep as the Grave, ha sottolineato: "Lui era l'attore che volevo interpretasse questo ruolo, era stato in pratica disegnato intorno a lui. Attingeva alla sua eredità nativa americana e ai suoi legami e al suo amore nei confronti del Sud Ovest. Stavo guardando un foglio di chiamata l'altro giorno, ed era già pronto per girare. Stava semplicemente affrontando un periodo davvero, realmente, difficile dal punto di vista medico e non poteva farlo".

Il regista ha quindi usato l'Intelligenza Artificiale per inserire Kilmer nel film, dopo aver ottenuto il permesso dai figli dell'attore, Mercedes e Jack, e da chi si occupa dei diritti della sua immagine: "La sua famiglia continuava a dire quanto pensavano fosse importante il film e che Val realmente voleva farne parte. Pensava realmente che fosse una storia importante e voleva il suo nome nel progetto. Era quel sostegno che mi ha dato la sicurezza nel dire: 'okay, facciamolo'. Nonostante alcune persone possano definirlo controverso, questo è ciò che Val voleva".

La spiegazione della figlia dell'attore

Mercedes Kilmer ha ulteriormente difeso la scelta ricordando quello che pensava il padre: "Ha sempre considerato le tecnologie emergenti con ottimismo, come strumento per espandere le possibilità della narrazione. Questo spirito è qualcosa che stiamo tutti onorando all'interno di questo film specifico, di cui era una parte integrale".

La tecnologia ha permesso al filmmaker di ricreare la voce dell'attore, morto un anno fa, e la sua immagine, usando alcuni video di quando era giovane e degli ultimi anni di vita. Nonostante l'impegnativo lavoro in post produzione abbia fatto alzare notevolmente il budget del progetto, i produttori e il regista hanno deciso di includere il personaggio di Padre Fintan nel lungometraggio che racconta la storia vera di Ann ed Earl Morris, due esperti in archeologia che hanno compiuto degli scafi nel Canyon de Chelly, Arizona, scoprendo il passato della tribù Navajo.

Nel cast del progetto ci sono anche Tom Felton, Abigail Breslin, Wes Studi e Abigail Lawrie.