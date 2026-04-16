Val Kilmer 'torna in vita' grazie all'IA nel trailer di As Deep as the Grave

Al CinemaCon sono state svelate le prime scene del controverso progetto in cui l'attore è presente grazie all'uso delle nuove tecnologie.

Il trailer del film As Deep as the Grave è stato condiviso online mostrando il modo in cui l'Intelligenza Artificiale ha 'riportato in vita' Val Kilmer.

L'attore è morto nel 2025 e la sua interpretazione è stata creata totalmente usando le nuove tecnologie.

La presenza di Kilmer nel film As Deep as the Grave

Nel lungometraggio Val Kilmer ha quindi la parte di Padre Fintan, un prete cattolico e uno spiritualista nativo americano.

Gli eredi dell'attore hanno concesso alla produzione di As Deep as the Grave di usare l'IA per poter inserire l'attore nel film, usando anche foto e video messi a disposizione dalla famiglia, nonostante non fosse stato in grado di girare nemmeno una scena a causa della sua malattia.

Nel trailer si vedono molte scene in cui appare la star, ritratta in varie fasi della vita del personaggio e persino in versione 'spettrale'.

Ecco il video:

La spiegazione della scelta

Il regista Coerte Voorhees, che ha scritto e diretto il film, ha difeso la scelta di creare completamente il personaggio grazie alla tecnologia ricordando che la famiglia ha dato il proprio completo appoggio, considerando inoltre che Val voleva realmente essere coinvolto nel progetto. Il personaggio, in questo modo, sarà presente in oltre un'ora del film completo.

Il filmmaker aveva spiegato: "La sua famiglia continuava a dire quanto pensavano fosse importante il film e che Val realmente voleva farne parte. Pensava realmente che fosse una storia importante e voleva il suo nome nel progetto. Era quel sostegno che mi ha dato la sicurezza nel dire: 'okay, facciamolo'. Nonostante alcune persone possano definirlo controverso, questo è ciò che Val voleva".

Mercedes Kilmer aveva ulteriormente difeso la scelta ricordando quello che pensava il padre: "Ha sempre considerato le tecnologie emergenti con ottimismo, come strumento per espandere le possibilità della narrazione. Questo spirito è qualcosa che stiamo tutti onorando all'interno di questo film specifico, di cui era una parte integrale".