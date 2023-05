Fidanzata in affitto: Jennifer Lawrence nel nuovo trailer della commedia ispirata a una storia vera

Jennifer Lawrence è la protagonista dell'irriverente commedia Fidanzata in affitto - No Hard Feelings, ispirata a una storia vera, di cui è stato diffuso un nuovo trailer.

Jennifer Lawrence è la protagonista della nuova commedia Fidanzata in affitto (No Hard Feelings), ispirato a una storia vera, di cui è stato condiviso il nuovo trailer.

Nel video si introduce la protagonista, il cui carattere complicato le causa qualche difficoltà nel mantenere un lavoro e nel relazionarsi con il prossimo. La sua situazione cambia quando viene assunta per aiutare un teenager a vivere delle esperienze prima di andare all'università.

Un progetto ispirato a una storia vera

Fidanzata in Affitto è stato diretto da Gene Stupnitsky e mostra Jennifer Lawrence nel ruolo di una donna che lavora guidando per Uber e sta affrontando la bancarotta. La protagonista decide quindi di accettare un'offerta di lavoro in cui si cercava qualcuno disposto a frequentare e sedurre un goffo diciannovenne interpretato da Andrew Barth Feldman. I suoi genitori, infatti, non vogliono che inizi l'università ancora vergine.

Jennifer Lawrence: "Quando ho letto il vero annuncio su cui si basa No Hard Feelings sono morta dal ridere"

Gene Stupnitsky ha diretto No Hard Feelings da una sceneggiatura scritta insieme a John Phillips. In precedenza, Stupnitsky ha realizzato la commedia del 2019 Good Boys - Quei cattivi ragazzi, film di formazione con Jacob Tremblay, e ha co-sceneggiato Bad Teacher: una cattiva maestra del 2011 e Anno uno del 2009.