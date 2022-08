Feud 2: Tom Hollander, Calista Flockhart e Diane Lane nel cast della serie con Naomi Watts

Dopo l'ingresso di Naomi Watts e Chloë Sevigny nel cast di Feud 2: Capote's Women, la produzione ha svelato che nel cast ci saranno anche Tom Hollander, Calista Flockhart e Diane Lane.

La serie antologica creata da Ryan Murphy tornerà quindi prossimamente sugli schermi e si sta iniziando a delinare la lista degli interpreti coinvolti nel progetto.

Al momento né FX, la rete su cui va in onda la miniserie, né 20th Television, la casa di produzione insieme a Plan B e Ryan Murphy Productions, hanno rilasciato commenti riguardanti i ruoli affidati alle new entry nel cast. Sappiamo però che Tom Hollander vestirà i panni del protagonista Truman Capote, mentre Calista Flockhart interpreterà Lee Radziwill, la sorella di Jackie Kennedy, e Diane Lane sarà Slim Keith.

Feud 2: Capote's Women è basata sul romanzo di Laurence Leamer intitolato Capote's Women: A True Story of Love, Betrayal, and a Swan Song for an Era e sarà ambientata negli anni '70. La storia racconta il periodo in cui il protagonista pubblicò su Esquire nel 1975 La Côte Basque 1965, con il quale tradì molte delle sue amiche, chiamate "cigni", rivelando al mondo i loro segreti più scandalosi. L'articolo doveva rappresentare un capitolo del romanzo incompiuto Answered Prayers (Preghiere esaudite) di Capote, seguito del bestseller A Sangue Freddo, e invece divenne la causa per cui molte persone si allontanarono da lui senza alcun ripensamento. Il libro si conclude con la morte di Truman Capote nel 1984.

Nella miniserie Naomi Watts reciterà nel ruolo di Babe Paley, moglie del capo della CBS Bill Paley, e Chloë Sevigny in quello di C.Z. Guest. Le riprese della seconda stagione dovrebbero iniziare a New York nell'autunno del 2022.

La regia degli 8 episodi è affidata a Gus Van Sant, con il due volte finalista del premio Pulitzer Jon Robin Baitz (Brothers & Sisters - Segreti di famiglia) incaricato di scriverne le sceneggiature. Quest'ultimo sarà coinvolto anche in veste di showrunner. La miniserie vede tra i produttori esecutivi gli stessi Baitz, Van Sant e Watts, Murphy e Dede Gardner, e Tim Minear e Alexis Martin Woodall.