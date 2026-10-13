Festa del Cinema di Roma 2026, giorno uno: Paolo Genovese, Tessa Ross e Nicola Piovani

Ci siamo, è iniziata la ventunesima edizione della Festa del Cinema di Roma, prodotta dalla Fondazione Cinema per Roma presieduta da Salvatore Nastasi con la direzione artistica di Paola Malanga. Ad inaugurare la kermesse capitolina, nella cornice dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, sarà la conduttrice Ema Stokholma, che condurrà la cerimonia di apertura in programma alle ore 19 presso la Sala Sinopoli. Non solo Auditorium però, la Festa è un evento diffuso per tutta la città, agevolato da un servizio gratuito di autobus pensato per facilitare gli spostamenti tra gli spazi principali della manifestazione e le aree centrali di Roma.

Il film d'apertura: Il rumore delle cose nuove di Paolo Genovese

Nel corso della serata verrà presentato il film d'apertura della sezione Grand Public, Il rumore delle cose nuove di Paolo Genovese. Cast corale, pronto a filare sul red carpet: Emanuela Fanelli, Claudia Pandolfi, Vittoria Puccini, Stefano Accorsi e Claudio Santamaria. Il film racconta le vicende di tre coppie costrette a riorganizzare la propria vita a seguito di un evento inatteso.

La musica, le mostre e l'incontro con Tessa Ross

La cerimonia di apertura si trasformerà anche nell'occasione per celebrare alcune grandi personalità dell'industria cinematografica. La produttrice britannica Tessa Ross riceverà l'Industry Lifetime Achievement Award, consegnato dal regista Edward Berger con cui ha collaborato nel recente Conclave. Spazio poi alle eccellenze della musica: la prima edizione del Banca Ifis Music Award andrà infatti al premio Oscar Nicola Piovani, che ritirerà il riconoscimento dalle mani del regista Marco Bellocchio, a coronamento di un sodalizio artistico ultraquarantennale.

A completare la prima giornata della manifestazione sarà il ricco programma espositivo. Presso l'Auditorium si inaugureranno la mostra fotografica Tutte le stelle portano a Roma - Best Of di Luigi de Pompeis e un omaggio a Sergio Strizzi, mentre la Casa del Cinema ospiterà la mostra Jacques Perrin. L'eterno ragazzo, accompagnata dalla proiezione del celebre documentario naturalistico Océans. L'opera aprirà anche la rassegna Gocce di cinema, legata al tema dell'acqua e affiancata dalla premiazione del contest per cortometraggi I Mille Volti dell'Acqua, promosso da ACEA e dal Centro Sperimentale di Cinematografia.