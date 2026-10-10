Festa del Cinema di Roma 2026: i film da non perdere

Tanta Italia, ma anche le serie e i documentari: ecco le visioni più inaspettate e promettenti che vedremo alla 21.esima Festa del Cinema di Roma.

Scorrendo il programma della Festa del Cinema di Roma edizione numero 21 (dal 13 al 25 ottobre) è chiaro che l'evento sia diventato a tutti gli effetti un contenitore di cinema giovane e indipendente, che guarda a innumerevoli cinematografie con un occhio di riguardo, ovviamente, alle produzioni italiane. Un'offerta trasversale, che spazia dai film alle serie tv fino ai documentari. Una festa, appunto, sparsa per la Capitale. Se i titoli sono tanti, ecco allora una breve guida con i film da non perdere durante l'evento: come dicono quelli bravi, le visioni off-roads. Alternative, inaspettate, originali, certamente di qualità.

I film da vedere alla Festa del Cinema di Roma 2026

Serie italiane e internazionali, documentari e cinema giovane: abbiamo fatto un mix di quelle che sono le visioni più promettenti e inaspettate che vedremo alla Festa del Cinema di Roma.

The Life and Deaths of Wilson Shedd

Diretto da Tim Blake Nelson, The Life and Deaths of Wilson Shedd è dramma carcerario che segue le vicende e i disperati tentativi di fuga del detenuto Wilson Shedd. Una riflessione sulla giustizia e sulla sua applicazione. Forte, soprattutto oggi. Cast di alto profilo che vede tra i protagonisti Amanda Seyfried e Scoot McNairy.

The Life and Deaths of Wilson Shedd

I Love Boosters

Nel nuovo progetto di Boots Riley, un'eccentrica banda di taccheggiatrici di professione prende di mira una spietata icona dell'alta moda. Attenzione perché il genio visionario Riley, capace di coniugare una tagliente satira anticapitalista, promette umorismo, crime e un tono surreale ed energico.

I Love Boosters

Mustang

Docu-film, diario di viaggio, lettera d'amore. Diretto da Kasia Smutniak, Mustang porta lo spettatore nel cuore del Nepal per esplorare un antico e mistico regno, sospeso tra tradizioni millenarie e l'avanzata della modernità. Non mancherà una forte carica emotiva grazie al legame personale e profondo della regista con il territorio.

Mustang

Cambogia

L'esordio alla regia di Valerio Lundini è un'opera ad alto tasso di azione e meta-cinema ambientata sul set caotico di una finta serie poliziesca in cui la finzione finisce per mescolarsi alla vera criminalità. Rappresenta una promessa interessante per la curiosità di scoprire come l'inconfondibile comicità di Lundini si traduca sul grande schermo.

Cambogia

Caro Mondo Crudele

Niccolò Falsetti racconta la storia di una dodicenne sfortunata che, nella provincia toscana del 1999, si ritrova per caso a innescare una gigantesca truffa nel mondo dell'arte. Il film promette bene grazie alla riuscita fusione tra i ritmi della commedia degli equivoci e l'estro visivo di Zerocalcare, autore delle sequenze animate interne.

Caro Mondo Crudele

All's Fair - Stagione 2

Ideata da Ryan Murphy, la seconda stagione della serie legale riporta in scena lo spietato studio di avvocate Grant, Ronson & Greene tra nuovi segreti, divorzi milionari e alleanze inattese. Un vero e proprio guilty pleasure da prendere per quello che è. Il ritorno si preannuncia travolgente grazie all'inconfondibile estetica camp di Murphy, sostenuta da un cast estremamente glamour. A cominciare da Kim Kardashian.

All's Fair 2

Cagnàz

Diretto da Alessandro Roia, la serie segue un poliziotto scanzonato che si muove con destrezza nella Riviera Romagnola. Ad affiancarlo un collega molto più rigoroso. Solita coppia al contrario per un progetto che calca i toni del buddy-movie. Protagonisti Guido Caprino ed Eugenio Franceschini.

Cagnàz

Radici

Prodotta da Sky, questa docuserie ripercorre i primi passi calcistici di Daniele De Rossi nei campi di provincia dell'Ostiamare prima di diventare una leggenda sportiva. Un ritratto autentico e nostalgico sul legame tra identità di quartiere, passione e grande calcio.

Radici

Elsinore

Firmato dal regista teatrale Simon Stone, il film è un dramma psicologico già in odore di premi. La trama: Londra, 1989. Ian Charleson, attore scozzese di talento e carisma, è insoddisfatto dei ruoli che gli vengono offerti quando arriva l'occasione della vita: interpretare Amleto al National Theatre. Ma non sarà facile. Protagonista Andrew Scott al ruolo della vita.

Elsinore

Desiderio

Michela Cescon firma la regia di questo intimo film incentrato sulla metamorfosi dei sentimenti e delle relazioni umane contemporanee. Fine anni Ottanta, protagonisti sono Matteo e Livia. Sogni diversi, attrazione forte. Si perdono e poi si ritrovano, ma il legame è sempre forte. Attenzione ai protagonisti: i bravi Enrico Borello e Romana Maggiora Vergano.

Desiderio

I Play Rocky

Peter Farrelly porta sullo schermo la vera e ostinata battaglia del giovane Sylvester Stallone per convincere i produttori a fargli interpretare il ruolo della vita in Rocky. Da non perdere perché Farrelly sa come valorizzare il riscatto degli sfavoriti, unendo commozione, determinazione e spirito dell'epoca. Nel ruolo di Sky, Anthony Ippolito.

I Play Rocky

Once Upon a Time in Harlem

Il documentario firmato da William e David Greaves è un viaggio immersivo nella storia, nel ritmo e nella cultura dello storico quartiere afroamericano di New York. Rappresenta una visione promettente per chi cerca una testimonianza autentica e storicamente radicata sulla memoria collettiva e il tessuto sociale di una comunità incredibile e appassionata. Oggi minacciata dalla gentrificazione.