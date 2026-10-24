Festa del Cinema di Roma 2026, i numeri finali: “un successo di presenze, la Capitale merita il massimo”

Paola Malanga, direttrice artistica, e Salvo Nastasi, presidente Fondazione Cinema per Roma, hanno incontrato la stampa durante la conferenza di chiusura dell'evento. E annunciano le date per il 2027: dal 19 al 31 ottobre.

La Festa del Cinema di Roma 2026 chiude in positivo. "Siamo arrivati a 120 mila spettatori, il massimo. Per non parlare delle reaction social", dichiara Salvo Nastasi, presidente Fondazione Cinema per Roma. "Dobbiamo porci a questo punto il problema organizzativo. I film ci sono e vengono visti. Dal prossimo anno ci sarà a disposizione anche la Sala Santa Cecilia, aumentando ancora il bacino di utenza".

Numeri alla mano, quasi 200mila presenze, oltre 80mila biglietti emessi, 194 film e 527 proiezioni sparse per la Capitale. "Il discusso gigantismo equivale alla capacità di offrire a Roma un evento metropolitano, gli aumenti che ci saranno solo tecnici" continua Nastasi, rispondendo alla stampa, durante la conferenza di chiusura. "Quest'anno ho visto dei capolavori, con produttori che hanno fortemente voluto la loro presenza".

Festa del Cinema di Roma 2026: i dati finali

In conferenza è intervenuta anche Paola Malanga, direttrice artistica della Festa del Cinema di Roma. "Ringrazio i giornalisti, è stato un tour de force. Il dato del pubblico è importante, ma era questa l'idea: proporre una risposta multilaterale. Spesso si cercano solo cose che conosciamo, invece la Festa ti dà l'opportunità di scoprire tanto altro", dichiara.

Dal punto di vista editoriale, invece, "si deve migliorare, i margini ci sono, anche rispetto a determinate sezioni. La sfida è accordare gli strumenti, ogni volta". Sulle criticità si è espresso anche Nastasi: "La Cerimonia inaugurale deve essere più corta, possiamo poi migliorare sui ritardi. Se poi aumenti deve aumentare l'organizzazione anche deve migliorare".

Le date del 2027

In chiusura, l'annuncio: la Festa del Cinema di Roma 2027 sarà in programma dal 19 al 31 ottobre. Un evento già segnato sul calendario, che si preannuncia in linea con il successo di quest'anno. Per Paola Malanga, infatti, "I festival di altre capitali hanno molti più film, e Roma si aspetta e si merita un grande evento".