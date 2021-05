Ferry, su Netflix in streaming da oggi

Ferry è un action poliziesco diretto da Cecilia Verheyden disponibile in streaming su Netflix a partire da oggi 14 maggio 2021 per tutti gli utenti abbonati.

Amsterdam, 2006. Ferry Bouman lavora per il narcotrafficante Ralph Brink: egli è uno dei più potenti criminali del Paese, nonché suo mentore e riferimento. Un giorno, però, la banda di Ferry subisce una feroce rapina, le cui conseguenze saranno irreparabili per i loro piani, ma soprattutto per il figlio di Brink, rimasto gravemente ferito. Gli indizi raccolti porteranno Ferry a puntare l'attenzione su un gruppo di campeggiatori della zona del Brabante. Così, riceverà l'ordine di trovarli e portare a termine la vendetta pretesa da Ralph.

Ferry: una scena del film

A distanza di tempo da quando l'aveva lasciata, Ferry si ritroverà così nell'amato Brabante, e lì dovrà fare innanzitutto i conti con il proprio passato, prima di entrare in azione. Si riunirà con la famiglia, che non vedeva da anni; si riavvicinerà alla vita nomade, che sembrava aver abbandonato; e incontrerà Danielle, una donna che non lo lascerà affatto indifferente. Il viaggio nei ricordi porterà a esiti inattesi, che condizioneranno le scelte di Ferry e potrebbero dirigerlo su una strada differente, tanto da mettere a dura prova la sua lealtà verso il capo...

