Ferrari: il trailer italiano del nuovo film di Michael Mann, dal 14 dicembre al cinema (VIDEO)

Leone Film Group, Rai Cinema e 01 Distribution hanno appena pubblicato il trailer italiano di Ferrari, dal regista quattro volte candidato all'Oscar®, qui anche sceneggiatore, Michael Mann, con il candidato all'Oscar® Adam Driver, il Premio Oscar Penélope Cruz, Shailene Woodley, Patrick Dempsey.

Dopo film di culto come Heat, L'ultimo dei Mohicani, Collateral, Nemico pubblico, Miami Vice, Ali, Thief, Insider - Dietro la verità, Michael Mann si misura con il genio, le ossessioni e la complessità di un uomo che ha costruito un mito senza tempo, e con l'affascinante e spietato mondo delle corse automobilistiche degli anni Cinquanta.

Ferrari: Adam Driver in una foto

Modena 1957. Enzo Ferrari, ex pilota e costruttore delle auto più famose al mondo, sta vivendo una crisi personale e professionale. L'azienda che dieci anni prima aveva creato dal nulla è in grave difficoltà e anche il matrimonio con la moglie Laura sta diventando sempre più tempestoso dopo la morte del loro unico figlio Dino e la scoperta dell'esistenza di Piero, il figlio che Ferrari aveva avuto da una relazione extraconiugale.

In cerca di riscatto, il "Drake" decide di puntare tutto su una gara di velocità che si disputa in Italia: la leggendaria Mille Miglia. Prodotto da STX Entertainment, Ferrari è un'esclusiva per l'Italia Leone Film Group in collaborazione con Rai Cinema e uscirà al cinema il 14 dicembre 2023 con 01 Distribution.