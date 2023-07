Ferrari, il film di Michael Mann chiuderà il New York Film Festival

La sessantunesima edizione del New York Film Festival sarà chiuso dal nuovo atteso film diretto da Michael Mann, Ferrari, con protagonisti Adam Driver e Penélope Cruz. Il film racconterà la vicende della star della Formula Uno Enzo Ferrari alla fine degli anni '60, ed è il grande ritorno di Mann a distanza di nove anni dall'uscita nelle sale di Blackhat. La distribuzione nelle sale è prevista per il periodo natalizio.

Dennis Lim, direttore artistico del New York Film Festival, ha dichiarato:"Michael Mann ha realizzato molti film straordinari, ma forse mai uno così emozionante e commovente come Ferrari. Non solo un'impresa di virtuosismo, questa è un'evoluzione grandiosa e sorprendente dei temi della sua carriera e del suo lavoro più profondamente personale".

La partecipazione al New York Film Festival rappresenterà la première nordamericana del film e la speranza è quella che possa attirare l'attenzione anche durante la stagione dei premi. L'ultima candidatura all'Oscar per Michael Mann risale al 2005, in quanto produttore di The Aviator di Martin Scorsese. La kermesse newyorchese sarà aperta da May/December di Todd Haynes il prossimo 30 settembre.

Nel cast di Ferrari sono presenti anche Shailene Woodley e Patrick Dempsey.