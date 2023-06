Fellow Travelers: Jonathan Bailey e Matt Bomer nel teaser della miniserie Paramount+ e SHOWTIME

È stato diffuso nelle ultime ore il primo teaser di Fellow Travelers, la nuova serie tv targata Paramount+ e SHOWTIME con protagonisti Jonathan Bailey e Matt Bomer nei panni di due amanti nel secondo dopoguerra: guardiamolo insieme.

Sta per arrivare su Showtime la miniserie di 8 episodi creata Roy Nyswaner (Il velo dipinto, Philadelphia), Fellow Travelers, basata sull'omonimo romanzo di Thomas Mallon.

Cosa vedremo in Fellow Travelers

Nello show avremo Jonathan Bailey, l'Anthony Bridgerton della popolare serie Netflix, che interpreterà Tim Laughlin "un giovane laureato della Fordham University con delle forti idee politiche e religiose, pieno d'ottimismo per il secondo dopoguerra".

Matt Bomer, invece, il Neal Caffrey di White Collar, vestirà i panni di Hawkins Fuller "un uomo carismatico e di bell'aspetto che può vantare una carriera economicamente soddisfacente dietro le quinte della politica. Hawkins cerca di evitare ogni tipo di legame emotivo, almeno fino al momento in cui incontrerà Tim Laughlin".

La miniserie targata Paramount+ e Showtime abbinerà un'intensa storia d'amore al genere del thriller politico, e racconterà la relazione tra questi due uomini assai diversi, le cui strade s'incrociano all'ombra dell'era McCarthy, nella Washington dell'epoca.

Bridgerton, Jonathan Bailey non nasconderà più la sua omosessualità per ottenere ruoli: "Che si fottano!"

Nel cast figura anche Allison Williams di Scappa - Get Out e M3GAN, Jelani Alladin di The Walking Dead: World Beyond e Noah J. Ricketts di American Gods, come riporta anche CominSoon.net.

Fellow Travelers questo autunno su Paramount+ with SHOWTIME.