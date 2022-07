Jonathan Bailey torna in tv con la miniserie Fellow Travelers

Jonathan Bailey, protagonista della seconda stagione di Bridgerton, tornerà in tv grazie alla miniserie Fellow Travelers.

Jonathan Bailey, dopo il successo della seconda stagione di Bridgerton, tornerà sul piccolo schermo come co-protagonista di Fellow Travelers.

La miniserie in otto episodi, le cui riprese inizieranno nelle prossime settimane a Toronto, è prodotta da Showtime ed è tratta dall'omonimo romanzo scritto da Thomas Mallon.

I protagonisti di Fellow Travelers saranno Matt Bomer, Jonathan Bailey e Allison Williams.

Le puntate seguiranno la storia di Hawkins Fuller (Bomer) che evita ogni coinvolgimento emotivo fino a quando incontra Tim Laughlin (Bailey), un giovane pieno di idealismo e fede religiosa. I due iniziano una storia d'amore nel periodo in cui Jospeh McCarthy e Roy Cohn dichiarano guerra ai "sovversivi e sessualmente deviati", dando il via a una delle fasi più oscure della storia americana del ventesimo secolo. Nel corso di quattro decenni, Hawk e Tim affrontano situazioni come le proteste contro la Guerra del Vietnam negli anni '60, l'edonismo alimentato dalla musica disco degli anni '70, la crisi legata al diffondersi dell'AIDS negli anni '80, il tutto mentre affrontano gli ostacoli del mondo e dentro di sé.

Ron Nyswaner (Philadelphia), sarà l'autore della sceneggiatura e produttore del progetto. I primi due episodi saranno invece diretti da Daniel Minahan, già autore di Halston.