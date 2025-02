Ieri è stato pubblicato su YouTube il video di Ale Della Giusta sull'avventura sanremese di Fedez.

Si tratta di un primo episodio di 27 minuti che documenta l'esperienza del rapper al Festival e ce ne racconta il dietro le quinte. Inclusa un'infuocata telefonata con Fabrizio Corona.

I dubbi prima di Sanremo 2025

Fedez

Fedez è arrivato nella cittadina ligure dopo aver pensato di ritirarsi e, anche una volta a Sanremo, è rimasto in dubbio fino all'ultimo. Le sue preoccupazioni infatti, sono sparite quando si è esibito in anteprima per i giornalisti: davanti alla reazione positiva della stampa, ha deciso definitivamente che poteva affrontare il Festival. Parte delle sue paure erano dovute ai video di "Falsissimo" che, proprio in quei giorni, Fabrizio Corona stava pubblicando su YouTube. Video di cui stava parlando tutto il Paese e gettavano un'ulteriore ombra sia su Fedez che sulla relazione con Chiara Ferragni, complicando anche il rapporto tra ex.

La reazione al tapiro ad Angelica Montini

Nel video realizzato da Ale Della Giusta vediamo la reazione di Fedez alla notizia che Valerio Staffelli ha consegnato il Tapiro D'Oro ad Angelica Montini, secondo Corona l'amante del rapper per anni. Quando vede il servizio di Striscia la Notizia, Fedez è molto scosso: "Ma cosa dite, ma davvero? Ma come? Scusa, ma poteva venire da me".

Una foto di Fabrizio Corona

Fedez e la telefonata a Fabrizio Corona: "Sei un infame"

Poco prima del Festival di Sanremo, vediamo Fedez telefonare a Fabrizio Corona chiedendogli di smettere di pubblicare video su di lui e la sua vita privata. "Non ne posso più io di sentire questo", spiega Fedez ad Ale Della Giusta: "Io gli ho detto 'non so più come dirtelo, Fabrizio mettiti una mano sulla coscienza e non far uscire nulla, pensa anche ai miei figli'. Lui è il manipolatore più bravo che io abbia mai visto".

Durante la telefonata, poi, Fabrizio Corona rassicurerà Fedez: "Tranquillo che è anche una puntata pesante, che tratta della roba giuridica di Chiara , non c'entra niente con la puntata scorsa, è un'altra roba del tutto". Ovviamente, Fedez scoprirà che Corona aveva di nuovo parlato di lui, perciò il rapper lo richiama: "Ma perché mi dici cose non vere? Io ti ho chiesto 'Mi prometti che non fai uscire questo cavolo di video su Chiara sui tradimenti e i cavoli suoi?'. Tu mi hai detto ok. Sei proprio un pezzo di me..., un infame".

La telefonata sembrerebbe dunque smentire un accordo di Fedez e Fabrizio Corona ai danni di Chiara Ferragni. Dal canto suo, Corona si è limitato a rispondere: "Non sono tanto i tradimenti, ma il come li racconto. Ora basta gossip, non mi va più di fare gossip".