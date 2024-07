Fedez in ospedale: attacco senza precedenti a Chiara Ferragni, ma poi rimuove il post

Il noto rapper milanese Fedez è stato nuovamente ricoverato in ospedale, e dal suo letto ha lanciato un clamoroso attacco all'ex moglie, Chiara Ferragni, attraverso un post su Instagram poi prontamente rimosso. Questo nuovo episodio si aggiunge alla già intricata saga che coinvolge la coppia più seguita e discussa d'Italia.

Nuovo capitolo nella saga Ferragnez: ricovero e polemiche

Questa mattina, Fedez è stato portato al Policlinico di Milano a causa di un'emorragia interna. Come di consueto, ha documentato l'evento sui social, pubblicando una foto dal letto d'ospedale. Nella didascalia, ha ringraziato il team medico dell'Ospedale per aver trovato in tempo l'emorragia e per avergli salvato la vita. "Sono tipo Dj Khaled quando dice 'Another one', ma con le emorragie interne", ha scritto ironicamente Fedez nella caption. Questo ricovero segue quello di giugno, quando il rapper era già stato costretto a ricorrere alle cure mediche.

Le Frecciatine Social

Dopo aver aggiornato i fan sulla sua condizione, Fedez ha pubblicato nuove storie su Instagram che sembrano essere dirette contro Chiara Ferragni. Nella prima storia, ha condiviso il testo di una canzone 'profetica' scritta poche ore prima, che molti hanno interpretato come un'accusa velata alla ex moglie: "Sbagli se pensi che non ho mai amato. Per te avrei ucciso, ma tu mi hai fermato. I buchi allo stomaco che mi sono fatto per tutto lo schifo che ho accumulato".

Fedez e Chiara Ferragni in una scena della serie The Ferragnez

In un'altra storia, Fedez ha attaccato direttamente Chiara Ferragni, insinuando che durante le sue visite in ospedale, lei fosse più preoccupata per il suo business che per lui: "E' in questi momenti che capisci che certe persone è meglio perderle che trovarle". Ha poi aggiunto: "Grazie a tutti per i messaggi, ora sono fuori pericolo. Circondato dall'affetto dei miei amici brutti e cattivi. Fa bene avere persone che per dimostrarti amore non sentono il bisogno di farsi un bel Tik Tok mentre sei su un letto d'ospedale".

La confessione di Cristiano Iovino: è stato pagato per non denunciare Fedez

La Reazione dei Fan

Questo nuovo capitolo della saga Ferragnez ha deluso molti fan che avevano creduto nella favola della coppia perfetta raccontata sui social. Le tensioni e i conflitti pubblici tra Fedez e Chiara Ferragni sembrano rappresentare un pessimo epilogo per una storia che ha fatto sognare milioni di persone. La situazione attuale tra Fedez e Chiara Ferragni, che avrebbe avanzato una richiesta di mantenimento esorbitante, evidenzia quanto sia difficile mantenere una vita privata serena sotto i riflettori costanti dei social media.