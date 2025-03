Fabrizio Corona "censurato" da YouTube sul caso Fedez: perchè la puntata di Falsissimo è stata rimossa

Da qualche mese, Fabrizio Corona è tornato prepotentemente a occupare lo spazio dei media. Con l'apertura del suo canale YouTube e del podcast Falsissimo, le sue dichiarazioni su Fedez e Chiara Ferragni hanno fatto il giro del web e non solo.

Nel frattempo, Fedez sarebbe ricorso per vie legali chiedendo l'ammonimento. E ieri, gli utenti si sono accorti che uno dei video di Falsissimo è stato rimosso.

Il video rimosso

Fabrizio Corona in un'immagine del documentario Videocracy

Si tratta del video intitolato Il vero amore di Fedez parte 1, in cui Corona raccontava che, mentre stava costruendo famigli con Chiara Ferragni, Fedez avrebbe avuto una relazione di lungo termine con un'altra donna. Il video non lesinava particolari, aggiungendo che Fedez avrebbe chiamato questa persona anche poco prima di sposarsi.

Da lì in poi è stato un crescendo di nomi, video, insinuazioni, accuse.

La violazione del copyright

Sanremo 2025: Fedez durante l'esibizione

Ora, come dicevamo, il primo video su Fedez è stato rimosso. Chi prova ad accedere, ora trova il messaggio di violazione del copyright: "Questo video non è più disponibile a causa di un reclamo di violazione del copyright da parte di Pulp Podcast".

Il podcast in questione, Pulp Podcast, è quello condotto da Fedez insieme a Mr. Marra, dopo che Muschio Selvaggio è passato definitivamente a Luis Sal.

Quindi il video è stato tolto per una semplice questione di copyright, dato che conteneva un estratto del podcast in cui Fedez parlava del suo malessere prima di Sarà Sanremo e nominava una ragazza con un cognome simile a Montini.

Se la prima parte non è più visibile, Il vero amore di Fedez parte 2 è invece ancora online per gli abbonati. Evidentemente non contiene materiale non autorizzato.

Non finisce qui: nella prossima puntata, ancora Fedez

Intanto Fabrizio Corona ha annunciato un'altra puntata di Falsissimo per lunedì prossimo, stavolta sulle curve di Milan e Inter.

Insieme al suo avvocato Ivano Chiesa, Corona ha risposto in settimana alla richiesta di ammonimento presentata da Fedez, che accusa Corona di "atti persecutori e false rivelazioni".

Fabrizio Corona ha affermato che Fedez era pienamente consapevole dei contenuti che sarebbero stati pubblicati, e che addirittura sarebbe stato proprio il rapper a contattarlo chiedendogli di pubblicarli. Di più: Corona sostiene di possedere registrazioni che dimostrerebbero quanto affermato, e che le pubblicherà lunedì prossimo.