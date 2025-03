Fedez pronto a denunciare Fabrizio Corona per stalking: "Falsità per vendere abbonamenti al suo programma"

Fedez si è dichiarato pronto a denunciare Fabrizio Corona per stalking. Il cantante accusa l'ex re dei paparazzi di atti persecutori e di vivere un forte disagio a causa della pubblicazione di sue confessioni private.

La tensione tra Fedez e Fabrizio Corona ha raggiunto un nuovo livello. Dopo le dichiarazioni esplosive fatte dall'ex re dei paparazzi nel suo podcast Falsissimo, il rapper milanese ha deciso di denunciarlo per stalking, accusandolo di atti persecutori, diffamazione e pubblicazione fraudolenta di conversazioni private. La situazione si è aggravata al punto che Fedez ha già ottenuto un ammonimento ufficiale nei confronti di Corona da parte del questore di Milano.

Fedez contro Corona: scatta la denuncia per stalking

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Fedez sostiene di essere stato manipolato e tradito da Fabrizio Corona, al quale avrebbe fatto delle confidenze in privato. Tuttavia, queste sarebbero poi state modificate e distorte per essere pubblicate online e attirare pubblico su Falsissimo, il programma a pagamento dell'ex paparazzo.

"Sono terrorizzato dalle falsità che Corona potrà pubblicare contro di me e la mia famiglia, pur di vendere gli abbonamenti del suo programma", avrebbe dichiarato il cantante attraverso i suoi legali, Gabriele Minniti e Andrea Pietrolucci.

Fabrizio Corona sul set

La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato un audio diffuso il 25 febbraio, nel quale Fedez avrebbe utilizzato un termine offensivo riferendosi a una donna. Subito si è ipotizzato che parlasse della sua ex moglie, Chiara Ferragni, ma il rapper ha subito smentito: "Il mio messaggio vocale era di molto antecedente e riguardava tutt'altra vicenda. Corona ha ricostruito tutto in maniera allusiva e surrettizia per screditarmi".

Non si tratta solo di diffamazione: secondo Fedez, le azioni di Corona hanno provocato un grave stato di ansia e stress, tanto da spingerlo a richiedere l'intervento della Questura. E l'autorità ha risposto con un ammonimento ufficiale nei confronti di Corona, intimandogli di interrompere immediatamente qualsiasi comportamento illecito.

L'accusa di stalking potrebbe inoltre avere conseguenze legali molto serie per l'ex re dei paparazzi. Se venisse riconosciuta in tribunale, la pena prevista potrebbe arrivare fino a sei anni di carcere.

Corona non si ferma: altre rivelazioni in arrivo?**

Nonostante il provvedimento, Fabrizio Corona non sembra intenzionato a fermarsi. Nei giorni scorsi, ha più volte ribadito di avere altri dettagli scottanti sulla vita privata di Fedez e di volerli rendere pubblici. Un atteggiamento che, se portato avanti, potrebbe aggravare ulteriormente la sua posizione legale.

La battaglia tra il rapper e l'ex paparazzo è tutt'altro che finita. Se da una parte Fedez vuole mettere un punto alle continue insinuazioni, dall'altra Corona sembra deciso a sfruttare ogni mezzo per mantenere alta l'attenzione sul suo programma.

Il pubblico, intanto, si divide: c'è chi sostiene Fedez e chi, invece, crede che Corona abbia rivelato solo verità scomode. Una cosa è certa: questa vicenda è destinata a far parlare ancora a lungo.