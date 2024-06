La confessione di Cristiano Iovino: è stato pagato per non denunciare Fedez

Questa volta per l'ex compagno di Chiara Ferragni sembra arrivato il momento della verità: ecco che cosa è successo in queste ore.

Nell'ultima puntata di Farwest condotta da Salvo Sottile è stato finalmente confermato quello che, da ormai diverse settimane, si vociferava riguardo alla famosa rissa che ha visto finire al centro del mirino Cristiano Iovino, presunto amante di Ilary Blasi.

Cristiano Iovino conferma le voci tramite i social

Si perché, proprio durante il programma televisivo suddetto sono stati letti alcuni commenti che confermerebbero, non solo il diretto coinvolgimento di Fedez nell'aggressione, ma anche l'atto di aver pagato profumatamente la sua vittima affinché non lo denunciasse alle autorità. Difatti, andando a leggere i commenti di Iovino su Instagram in cui risponde ad alcuni utenti che li chiedono che cosa ne abbia fatto del compenso ricevuto dall'ex compagno di Chiara Ferragni, possiamo leggere risposte come: "Ho intenzione di pagarci un bravo avvocato per avere altri soldi".

Fedez e Chiara Ferragni

Fedez: cosa è successo dopo la separazione da Chiara Ferragni

Da quando il famoso rapper si è allontanato dalla nota influencer le cose per lui sono decisamente precipitate e ad oggi le chiacchiere sul suo conto sono aumentate, rendendo qualsiasi sua azione una notizia degna di nota. Da chi sia la sua nuova frequentazione fino all'acquisto di un auto o di un nuovo compagno a quattro zampe. Tuttavia c'è chi tenta di sedare l'accanimento mediatico su Fedez, e stiamo parlando di sua madre che interviene spesso in maniera tuonante sui social, ma i risultati al momento sembrano non vedersi. Voi che cosa ne pensate? Se non lo sapeste vi informiamo tra l'altro che Fedez ha aperto Only Fans.