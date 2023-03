Federico Zampaglione: le prime foto del suo nuovo horror The Well

Svelate le prime foto di The Well, ritorno all'horror di Federico Zampaglione con Claudia Gerini e Lauren LaVera, star di Terrifier 2.

Sono state diffuse le prime due foto di The Well, nuovo horror diretto da Federico Zampaglione con protagonista Lauren LaVera, star di Terrifier 2. Dopo dopo Shadow e Tulpa - Perdizioni mortali. il musicista e regista Federico Zampaglione torna al genere horror con il cupo thriller soprannaturale The well, attualmente in fase di riprese per quattro settimane nei dintorni di Roma.

The Well: un primo piano di Lauren LaVera

The Well: Claudia Gerini e Lauren LaVera in una scena

The Well vede protagonista Lauren LaVera, reduce dal film campione d'incassi Terrifier 2, nel ruolo di Lisa Gray, una restauratrice d'arte in erba che si reca in un piccolo villaggio italiano per riportare un dipinto medievale al suo antico splendore. Non sa che sta mettendo la sua vita in pericolo a causa di una maledizione e di un mostro nato dal mito e da un dolore brutale.

Scritto da Zampaglione stesso e da Stefano Masi, produttore del film insieme a Mario Pezzi, questo avvincente viaggio negli abissi del male è interpretato anche da Claudia Gerini, il Giovanni Lombardo Radice caro ai fan della paura su celluloide made in Italy, Linda Zampaglione, Jonathan Dylan King, Lorenzo Renzi, Taylor Zaudtke, Gianluigi Calvani e Yassine Fadel.

