Fantasticon Film Fest prende il via venerdì 24 novembre con panel, ospiti e film come Mad Heidi e The Well

Dal 24 al 26 novembre a Milano si svolgerà il Fantasticon Film Fest e la prima giornata proporrà film, come Mad Heidi e The Well, panel e ospiti speciali.

Il Fantasticon Film Fest si svolgerà dal 24 al 26 novembre all'auditorium di Fiera Milano Rho, durante la Milan Games Week & Cartoomics 2023, e nel programma della prima giornata ci sarà spazio per proiezioni di film in anteprima, tra cui Mad Heidi e The Well, panel e ospiti prestigiosi.

L'evento è organizzato da Echo e Fiera Milano in collaborazione con Fandango Club Creators e con la direzione artistica di Manlio Gomarasca.

Le anteprime della prima giornata

Il FFF propone nella prima giornata alcune proiezioni in anteprima (online sono ancora aperte le prenotazioni per accedere agli appuntamenti sul sito ufficiale).

Tra i film proposti venerdì ci sarà Mad Heidi, la commedia horror ispirata alla più famosa orfanella di montagna: in questo caso, dopo che i magnati del formaggio svizzero hanno giustiziato il suo fidanzato Peter e costretto la giovane a prendere parte al brutale festival del wrestling, Heidi diventa un'amazzone ribelle determinata a porre fine ai fascisti del formaggio e a vendicare la morte del suo amato e lo splatter è assicurato. La proiezione si svolgerà alle 12 in lingua originale.

Alle 14 spazio poi a Home Education - Le regole del male, nuovo horror psicologico in arrivo al cinema giovedì 30 novembre distribuito da Warner Bros. Pictures. Il film segna l'esordio alla regia di un lungometraggio di Niada, regista italiano con base a Londra, e vanta un cast internazionale che vede come protagonisti Julia Ormond (Vento di Passioni), Lydia Page (Blue Jean) e Rocco Fasano (SKAM Italia). Il film è una produzione Warner Bros Entertainment Italia, Indiana Production, BlackBox Srl e con Squareone Productions GmbH. Il regista e l'attore Rocco Fasano saranno in sala per presentare l'anteprima.

Mad Heidi nel programma del FFF

Alle 16.20 gli spettatori potranno vedere, per celebrare i 35 anni della serie animata, City Hunter The Movie: Angel Dust, il nuovo film tratto dal mitico manga di Tsukasa Hojo, fenomeno cult negli anni '80 che ha segnato un'epoca conquistando fan in tutto il mondo.

Il regista Federico Zampaglione introdurrà poi la proiezione di The Well. Definito dalla critica anglosassone come "un horror gotico dal sorprendente gusto moderno", il progetto si propone come il film italiano più estremo e raccapricciante di tutti i tempi, con un cast al femminile da brivido: Claudia Gerini e Lauren LaVera di Terrifier 2.

Il panel

Venerdì, alle 15.30, si svolgerà poi il CINECOMIX PANEL sullo stretto rapporto che lega la settima arte alla graphic novel, un'interessante masterclass moderata dallo scrittore e giornalista Luca Crovi, volto di riferimento del giallo all'italiana: