Fantasticon Film Fest: svelato il programma, tra le anteprime Diabolik Chi Sei? e The Well

La prima edizione del Fantasticon Film Fest, festival dedicato ai film di genere, si svolgerà dal 24 al 26 novembre presso l'auditorium di Fiera Milano Rho nell'ambito di Milan Games Week & Cartoomics 2023 (MGW CMX 2023) e il programma comprende numerose anteprime e appuntamenti per tutti gli appassionati di anime, fantasy e horror.

L'evento - la cui entrata è compresa con il biglietto di MGW CMX 2023 e con prenotazione obbligatoria sul sito del festival - è organizzato da Echo e Fiera Milano in collaborazione con Fandango Club Creators e con la direzione artistica di Manlio Gomarasca.

Il programma

Al FFF sono in programma ben 14 proiezioni, oltre ad appuntamenti con prestigiosi ospiti e incontri a tema.

Gli appassionati di anime, per celebrare i 35 anni della serie animata, potranno vedere il nuovo film City Hunter The Movie: Angel Dust, tratto dal manga di Tsukasa Hojo. Per chi segue il genere ci sarà spazio anche per l'anime Blue Giant, tratto dal manga di Shinichi Ishizuka e dedicato ai sogni e alla passione nel mondo della musica; l'anime underground Mind Game, che sarà introdotto dallo streamer Dario Moccia, realizzato dall'innovativo STUDIO 4℃ e che vede alla regia Masaaki Yuasa con un'avventura all'avanguardia; i primi due episodi doppiati in italiano della serie I Cavalieri dello Zodiaco: Saint Seya - Soul of Gold, serie commemorativa della saga creata dal sensei Masami Kurumada per celebrarne i quaranta anni di carriera.

La programmazione fantasy del festival comprende la proiezione di Diabolik - Chi sei?, in uscita il 30 novembre, alla presenza dei registi, sceneggiatori e produttori Manetti bros.

Ricca anche la proposta per i fan dell'horror che comprende le proiezioni di Slotherhouse, Terrifier 2 diretto da Damien Leone e che porta sul grande schermo il villain Art the Clown e la scream queen Lauren LaVera; The Well diretto da Federico Zampaglione (presente alla proiezione di venerdì 24 novembre) e con star Claudia Gerini e LaVera; il cult Mad God del regista Phil Tippet; la commedia horror Mad Heidi; Vermin diretto dall'esordiente Sébastien Vaniček; L'armata delle tenebre - director's cut per celebrare i 30 anni del cult di Sam Raimi e alla presenza di Roberto Recchioni.

Un panel su cinema e graphic novel

Venerdì 24 novembre si svolgerà il CINECOMIX PANEL sullo stretto rapporto che lega la settima arte alla graphic novel, un'interessante masterclass moderata dallo scrittore e giornalista Luca Crovi, volto di riferimento del giallo all'italiana, e alla presenza di:

- Paolo Barbieri, illustratore e autore di fama internazionale, che ha realizzato innumerevoli copertine per autori di culto quali Michael Crichton, George R. R. Martin, Umberto Eco, Marion Zimmer Bradley, Herbie Brennan e Wilbur Smith e tante altre prestigiose firme. Nel 2001 è stato direttore del reparto colori alle scenografie in Aida degli alberi, film d'animazione italiano di Guido Manuli e con la colonna sonora di Ennio Morricone.

- Lamberto Bava, grande icona del cinema horror italiano famoso in tutto il mondo per aver diretto la visionaria e feroce opera pop-rock-punk Demoni e aver portato il mondo delle fiabe moderne in televisione con la serie Fantaghirò. Lamberto Bava è stato anche aiuto-regista del padre sul set del primo, indimenticabile, adattamento cinematografico di Diabolik;

- Daniele Serra, tre volte vincitore del British Fantasy Award come "Best Artist" (2012, 2017 e 2021) e finalista al World Fantasy Award 2021, ha realizzato cover, illustrazioni interne e adattamenti a fumetti per autori del calibro di Stephen King, Clive Barker, Ramsey Campbell, Joe R. Lansdale e Joyce Carol Oates.

L'omaggio a Dario Argento

Domenica 26 novembre sarà invece il turno di Dario Argento che riceverà il Legend Award, il premio alla carriera riservato alle grandi personalità del cinema fantastico, e introdurrà la proiezione di Dario Argento Panico, l'acclamato documentario di Simone Scafidi sulla sua vita e sulla sua carriera, che vanta la partecipazione straordinaria di Guillermo Del Toro, Gaspar Noé e Nicolas Winding Refn.

Il premio gli verrà consegnato dall'attrice Ilenia Pastorelli, l'altra grande protagonista della giornata e che è stata diretta dallo stesso Argento in Occhiali Neri.

Dario Argento su Occhiali Neri: "È il film più simile ai miei primi lavori fino a Suspiria"

Le anticipazioni

Durante le 3 giornate della manifestazione non mancheranno le anticipazioni "Coming Soon" di contenuti esclusivi di film di prossima uscita, a partire dai primi 5 minuti di Silent Night - Il Silenzio Della Vendetta, revenge movie natalizio in uscita il 30 novembre con Plaion Pictures, che segna il ritorno alla regia del grande maestro dell'action John Woo. La proiezione sabato 25 novembre sarà introdotta da Roberto Recchioni.

Prevista inoltre la proiezione del trailer internazionale di The Animal Kingdom - dove in un mondo affetto da misteriose mutazioni che trasformano alcuni esseri umani in animali, François tenta di ritrovare sua moglie, scomparsa dopo aver manifestato i sintomi della mutazione, con l'aiuto del figlio sedicenne, Emile. L'impresa cambierà per sempre le vite di entrambi - in uscita a febbraio 2024 con I Wonder Pictures; e alcune scene in anteprima tratte da Robot Dreams, prima incursione nel cinema d'animazione del pluripremiato regista Paolo Berger, presentato fuori concorso a Cannes, una storia di amicizia tra un cane e un robot, sempre in uscita con I Wonder Pictures a febbraio 2024.

Tra le sorprese anche un contenuto esclusivo - alla presenza del regista Andrea Niada - dal film Home Education - Le regole del male, nuovo horror psicologico in arrivo al cinema giovedì 30 novembre distribuito da Warner Bros. Pictures. Il film segna l'esordio alla regia di un lungometraggio di Niada, regista italiano con base a Londra, e vanta un cast internazionale che vede come protagonisti Julia Ormond (Vento di Passioni), Lydia Page (Blue Jean) e Rocco Fasano (SKAM Italia). Il film è una produzione Warner Bros Entertainment Italia, Indiana Production, BlackBox Srl e con Squareone Productions GmbH.

Tra le anteprime, infine, la proiezione per la prima volta sul grande schermo del trailer di Godzilla Minus One, il nuovo impressionante capitolo del fenomeno globale Godzilla, trentesimo e attesissimo film sul Re dei Mostri prodotto dall'iconica Casa di produzione TOHO e al cinema solo dal 1 al 6 dicembre come evento speciale distribuito da Nexo Digital.