The Well di Federico Zampaglione vince il premio del pubblico al Fantasticon Film Fest

The Well di Federico Zampaglione si è aggiudicato il premio del pubblico al Fantasticon Film Fest, tenutosi dal 24 al 26 novembre presso l'auditorium di Fiera Milano Rho.

Si è conclusa da qualche giorno la prima edizione del Fantasticon Film Fest, il nuovo festival dedicato ai film di genere che ha avuto luogo dal 24 al 26 novembre presso l'auditorium di Fiera Milano Rho nell'ambito di Milan Games Week & Cartoomics 2023. The Well di Federico Zampaglione ha vinto il premio del pubblico durante la manifestazione che, con oltre 120.000 visitatori, ha segnato un nuovo record di presenze e si è confermata come l'appuntamento più popolare per la geek culture del Nord Italia.

The Well: Claudia Gerini e Lauren LaVera in una scena

Inaugurato anche un Premio del Pubblico che è andato, appunto, all'horror The Well: grazie alla collaborazione con ComingSoon che ha ospitato la piattaforma per votare tutti i contenuti in programma, gli spettatori hanno scelto come preferito il film di Zampaglione che uscirà prossimamente in sala.

Il noto regista e musicista ha dichiarato: "Sono felice e orgoglioso di questo bellissimo risultato; c'erano titoli importantissimi e non era affatto scontato vincere. Inoltre la gioia maggiore è che il premio arriva da chi può decidere davvero le sorti di un film: il pubblico!".

Locandina di The Well

Aggiunge il Direttore Artistico Manlio Gomarasca: "Come ho avuto modo di dire più volte dal palco del Fantasticon, questa prima edizione, ricca di sorprese ed emozioni, era dedicata alla celebrazione della rinascita del cinema fantastico, nel tentativo di creare un ponte virtuale tra i grandi maestri come Dario Argento, Lamberto Bava e Aldo Lado e i nuovi autori. Sono quindi particolarmente felice di apprendere che il pubblico del Fantasticon abbia decretato la vittoria di The Well, film italiano dal respiro internazionale, diretto dalla rockstar del cinema horror moderno: Federico Zampaglione".