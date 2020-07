Febbre da cavallo: stasera su Rai3 la commedia cult con Gigi Proietti

Una scena di Febbre da cavallo

Stasera su Rai3 alle 21:20 arriva Febbre da cavallo, un classico della commedia italiana, diretto da Steno nel 1976, che fotografa alla perfezione i vizi innocui dell'Italietta della seconda metà degli anni '70. Nel cast Enrico Montesano, Gigi Proietti, Francesco De Rosa, Catherine Spaak, Mario Carotenuto, Adolfo Celi.

Bruno Fioretti, detto Mandrake (Gigi Proietti), si barcamena come attore e indossatore, mantenuto dalla barista Gabriella (Catherine Spaak), di cui sperpera i guadagni puntando sulle corse di cavalli. I suoi sodali sono Armando Pellicci detto "Er Pomata" (Enrico Montesano), disoccupato, ricco solo di grandi risorse truffaldine, e Felice Roversi (Francesco De Rosa), parcheggiatore abusivo. Insieme trascorrono gran parte del tempo cercando di mettere insieme i soldi per scommettere, ma l'ossessione per le corse avrà presto conseguenze anche sulla vita privata...

Irresistibile ritratto della Roma più popolare e "d'azzardo", Febbre da cavallo, oggi un'icona della commedia italiana anni '70, al suo arrivo nelle sale non ebbe grande successo, non di pubblico, men che mai di critica. Fu solo con la distribuzione in TV che Gigi Proietti scoprì di essere ormai diventato per i suoi concittadini (e non solo) Mandrake.