Febbre da Cavallo, su Netflix in streaming da oggi

Febbre da cavallo arriva oggi in streaming su Netflix nel catalogo di aprile 2020: sullo schermo il classico italiano del 1976 con Gigi Proietti ed Enrico Montesano, diretti da Steno per quello che è uno dei titoli più iconici della commedia nostrana.

I protagonisti principali sono tre amici con la passione per le scommesse sui cavalli, che sono costretti a inventare ogni giorno nuovi raggiri e nuovi metodi per finanziare la loro deleteria ma irresistibile passione. La fortuna non è dalla loro parte e i tre dovranno inventarsi un'assurda e rocambolesca truffa per truccare una corsa, sullo sfondo di una Roma bizzarra e popolata da figure goliardiche. Mattatori della pellicola sono, ovviamente, Gigi Proietti ed Enrico Montesano: i due attori interpretano Mandrake, indossatore morto di fame, e Pomata, disoccupato truffaldino, che insieme a Felice (Francesco De Rosa), guardamacchine abusivo, hanno un vizietto: le corse dei cavalli.

Una scena di Febbre da cavallo

Ma puntano sempre su quelli sbagliati! Un giorno Gabriella (Catherine Spaak), fidanzata di Mandrake, gli suggerisce i nomi di tre brocchi da giocare a una corsa tris: Soldatino, King e D'Artagnan. Lui si lascia convincere da Pomata a puntare invece su un vincente sicuro, che naturalmente perde. E così Mandrake perde i venti milioni che avrebbe vinto giocando i cavalli indicati da Gabriella... Nel 2002 è arrivato nelle sale italiane un sequel, Febbre da cavallo - La mandrakata: Gigi Proietti torna nel ruolo del protagonista Mandrake, insieme a Rodolfo Laganà, Andrea Ascolese, Carlo Buccirosso, Nancy Brilli e Enrico Montesano nelle parte finali del film.

