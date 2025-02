Febbraio ricco di uscite per CG Entertainment tra streaming e homevideo

In streaming l'horror Mimì - Il principe delle tenebre, Non sono quello che sono di Edoardo Leo e l'acclamato Vittoria, quest'ultimo anche in homevideo assieme a due capolavori di Godard e all'esordio di Caligari.

Febbraio ricco di uscite per CG Entertainment, che tra streaming e uscite homevideo presenta grandi novità del cinema italiano, capolavori di Godard e preziose riscoperte. Per quanto riguarda la proposta di film in streaming on demand troviamo innanzitutto Vittoria (in anteprima dall'11 febbraio) di Alessandro Cassigoli e Casey Kauffman, acclamato all'ultimo Festival di Venezia, prodotto da Nanni Moretti e uscito in sala grazie a Teodora Film. Dal 4 febbraio è già disponibile la novità horror Mimì - Il principe delle tenebre, opera prima di Brando De Sica presentato a Locarno, premiato al Sitges e ai Nastri d'argento.

Mimì - Il principe delle tenebre, Domenico Cuomo e Sara Ciocca in una scena

Thriller, sport e poi i film di Edoardo Leo e Paola Cortellesi

Restando in ambito streaming on demand, dal 4 febbraio CG Entertainment presenta il thriller di Mario Parruccini Sinapsi con Beatrice Arnera, Nino Frassica e Massimo Venturiello, tra cospirazioni internazionali e intelligenza artificiale. Si passa al 18 febbraio con due film di ambientazione sportiva disponibili grazie a Fandango: Nasty more than just tennis, che ripercorre gli alti e i bassi e le controversie che hanno accompagnato il giocatore di tennis Ilie Năstase, e Copa 71, sulla straordinaria vicenda della Coppa del Mondo di calcio femminile del 1971.

Non sono quello che sono: Edoardo Leo e Jawad Moraqib sul mare

Sempre dal 18 febbraio saranno disponibili: Kindeswhol, il bene del bambino, film scritto e diretto da Franco Angeli che ripercorre la storia vera di Marinella Colombo, paladina dei diritti genitoriali. Poi il nuovo film fantasy di ambientazione medievale The Last Redemption con Kevin Sorbo. Da Vision Distribution arriva finalmente in streaming on demand anche il film di Paola Cortellesi, C'è ancora domani (dall'8 febbraio), e dal 27 febbraio l'ultimo film scritto, diretto e interpretato da Edoardo Leo, Non sono quello che sono. Inoltre i due classici restaurati di Godard Due o Tre Cose Che So di Lei (dal 4 febbraio) e Il Maschio e la Femmina (dal 18 febbraio).

In homevideo Vittoria, Godard e l'esordio di Caligari

Tra i film pubblicati su supporto fisico a febbraio ci sono importanti riscoperte, come lo sconvolgente film d'esordio di Claudio Caligari Amore tossico, la cui versione restaurata arriva finalmente anche in Dvd (già pubblicata in streaming e Blu Ray), e i due capolavori di Jean-Luc Godard, Due o Tre Cose Che So di Lei (dal 4 febbraio in DVD e blu-ray) e Il Maschio e la Femmina (dal 18 febbraio in Dvd e Blu Ray), entrambi in versione restaurata. Tra le novità italiane segnaliamo Trifole - Le radici dimenticate di Gabriele Fabbro con Umberto Orsini, Ydalie Turk, Margherita Buy ed Enzo Iacchetti, una poetica storia familiare ambientata nelle langhe (in Dvd dal 18 febbraio), e anche Vittoria (in Dvd e Blu Ray dal 18 febbraio).