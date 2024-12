Brief History of a Family ha conquistato il Black Panther Award 2024 al Noir in Festival

Il Noir in Festival si è concluso col trionfo del thriller cinese diretto da Jianjie Lin, in uscita prossimamente nelle sale italiane con Movies Inspired, il Premio Caligari va a Mimì il principe delle tenebre.

Brief History of a Family, nuovo film di Jianjie Lin, ha conquistato il Black Panther Award 2024 per il Miglior Film a conclusione del Noir in Festival.

La giuria per il concorso internazionale del Noir in Festival 2024, composta dal regista e produttore inglese James Jones (Presidente), insieme a Chiara Caselli, al regista Fulvio Risuleo e a Letizia Toni, ha attribuito all'unanimità il premio per il miglior film della 34ma edizione del Noir in Festival al film cinese con la seguente motivazione:

"Se è vero che il Noir è un sentimento con cui si racconta una storia, il film a cui assegniamo il nostro unico e importante premio può considerarsi un esempio di questa maniera di vedere il mondo. Per la sua capacità di raccontare uno spaccato sociale senza mai essere didascalico e con grande sensibilità, per la sua regia originale, poetica e la sua abilità di utilizzare pochi elementi ricchi di mistero".

Diretto da Lin Jianjie, Brief History of a Family arriverà nelle sale italiane distribuito da Movies Inspired.

Il Premio Claudio Caligari per il miglior film noir italiano dell'anno, realizzato dal Noir in Festival in collaborazione con IULM e Cinecittà News, è stato assegnato a Mimì - Il principe delle tenebre di Brando De Sica.

Il film da gennaio tornerà sugli schermi, sulle maggiori piattaforme, dopo l'uscita in sala a fine 2023 con Cinecittà Luce.

Mimì - Il Principe delle Tenebre: Sara Ciocca in una scena del film

La sinossi di Brief History of a Family

Dopo un incidente, Wei, figlio unico di una famiglia della classe media, e il suo compagno di classe Shuo, si ritrovano connessi attraverso un'energia misteriosa. Integrandosi nella vita familiare di Wei, Shuo scopre che la loro comoda esistenza è oscurata da segreti mai svelati ed emozioni sopite.