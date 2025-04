Mimì - Il principe delle tenebre: non perdetevi in 4K UHD il dark horror vampiresco di Brando De Sica

È davvero un peccato che Mimì - Il principe delle tenebre sia stato poco visto nelle sale. Eppure non sono pochi quelli che si sono accorti della qualità dell'horror vampiresco firmato da Brando De Sica, che non a caso ha fatto incetta di riconoscimenti in vari festival internazionali. Ma adesso a rendere giustizia a questa avventura dark dalle venature romantiche, è arrivata l'uscita in homevideo.

Domenico Cuomo fa il pizzaiolo in Mimì - Il principe delle tenebre

CG Entertainment infatti ha sfoderato per Mimì - Il principe delle tenebre addirittura un'uscita in 4K UHD, con una sorprendente edizione a due dischi (c'è anche il blu-ray dove sono contenuti i tantissimi extra) tecnicamente ottima e come detto ricca di contenuti speciali. Il modo giusto per riscoprire questo horror romance con al centro la storia d'amore di due disadattati, quella di Mimì (Domenico Cuomo), un pizzaiolo napoletano deriso da tutti a causa dei suoi piedi deformi, e Carmilla (Sara Ciocca), una bipolare scappata di casa che è convinta di essere una vampira.

Il video 4K esalta il meraviglioso look stilizzato da horror gotico

L'edizione 4K UHD di Mimì - Il principe delle tenebre

Da premiare dunque la coraggiosa scelta di CG Entertainment di proporre Mimì - Il principe delle tenebre in questa veste importante, nella quale l'edizione presenta anche due artwork alternativi, uno sul fronte della cover e l'altro all'interno, realizzati dall'illustratore Peter Strain. Sul fronte tecnico era necessario un video di qualità per riprodurre un look stilizzato, nonché l'eccentricità dei due freaks, le atmosfere dark romantiche e quelle horror gotiche, le scenografie cariche, le scene splatter e una robusta violenza grafica. Ebbene il 4K UHD riesce a catturare tutto questo con grande efficacia, con degli scorci notturni di una Napoli noir nei quali la luce quasi fumettosa si staglia nell'oscurità dando vita a quadri suggestivi eppure sempre solidi, oltre che splendidamente dettagliati. Tutti i trucchi e le stranezze dei protagonisti splendono anche grazie a un croma davvero intenso e brillante, che fornisce ancora più energia e vigore alla storia.

Domenico Cuomo e Sara Ciocca sono i due protagonisti del film

Un audio attento a cogliere l'anima dark e i particolari cruenti

Una suggestiva scena di Mimì - Il principe delle tenebre

Anche sul fronte audio l'edizione non delude le attese, con un DTS HD 5.1 Master Audio attento all'anima dark e ottimo nel riprodurre con buona spazialità la scena sonora, grazie a una perfetta dislocazione di voci e rumori e la giusta dose di energia che coinvolge anche i bassi. Le scene violente e i momenti horror, fino al finale decisamente gore, hanno un impatto deciso sullo spettatore, a cui non viene risparmiato nessun particolare e nessun suono disgustoso, anche quando il sangue scorre a fiotti. A tutto questo si aggiungono dialoghi chiari e precisi e una vigorosa riproduzione della colonna sonora che avvolge da tutti i diffusori.

Extra spaziali: 90 minuti tra approfondimenti, curiosità e corti

Sara Ciocca in una scena del film

Ma quella di Mimì - Il principe delle tenebre è un'edizione che non finisce mai di stupire, tanto da concludersi con il botto visto che presenta ben un'ora e mezza di extra. Dopo il trailer si parte con alcune scene tagliate (12 minuti in tutto) e un Backstage di 12' e mezzo con momenti dele riprese sul set e intervanti di regista e cast. A seguire il videoclip Bastianello (2' e mezzo) e il documentario Vfx (2' e mezzo) sugli effetti visivi. Troviamo poi ben tre corti di Brando De Sica. Il primo si chiama Aria (14'), è del 2018 e vede protagonista un gruppo di ballerine e il disagio vissuto da chi soffre di patologie respiratorie. Il secondo è intitolato Non senza di me (14'), è del 2015 ed è incentrato su un difficile rapporto tra un padre dispotico (interpretato da Max Tortora) e un figlio succube che medita la fuga. Il terzo si chiama L'errore (9' e mezzo), è del 2015 ed è la rivisitazione di un'antica favola popolare su una nazione ridotta in ginocchio da una crisi finanziaria. A chiudere il tutto una galleria fotografica (5') e ben 18' minuti di provini.