Fear the Walking Dead: spoiler nelle foto del finale della stagione 5!

Le nuove foto diffuse da AMC contengono gustosi spoiler sul finale della quinta stagione di Fear the Walking Dead.

Le foto del finale di stagione mostrano quello che sembra un matrimonio tra John (Garret Dillahunt) e June (Jenna Elfman) e rivelano, inoltre, i sopravvissuti intenti a rimettere in ordine la nuova location conquistata nel finale del precedente episodio. Da una parte vediamo Charlie (Alexa Nisenson), Daniel (Rubén Blades), Grace (Karen David), Janice (Holly Curran), Tess (Peggy Schott) e Alicia (Alycia Debnam-Carey), dall'altra Dwight (Austin Amelio), Morgan (Lennie James), Wendell (Daryl Mitchell) e Sarah (Mo Collins). Al (Maggie Grace) naturalmente immortala l'evento, mentre Strand (Colman Domingo) è impegnato nei lavori di ristrutturazione.

"Hanno passato così tanti momenti difficili, entrambi hanno avuto bisogno dell'altro in così tanti modi, sono cresciuti insieme" ha dichiarato Jenna Elfman parlando della relazione tra June e John. "Si possono fidare l'uno dell'altra. Questo dà stabilità alla coppia, li rende fortissimi. Per questo si vogliono sposare, vogliono cominciare la loro vita insieme, non vogliono solo sopravvivere."