Fear The Walking Dead: un crossover in "stile Marvel" con la serie originale?

Uno dei protagonisti di Fear the Walking Dead, Lennie James, ha parlato di un possibile crossover in stile Marvel tra la serie spin-off e The Walking Dead.

La star di Fear the Walking Dead, Lennie James, ha risposto alle voci secondo le quali AMC sta prendendo in considerazione un crossover in stile Marvel con la serie principale The Walking Dead, esternando la sua opinione su un possibile ritorno del suo personaggio in un evento del genere.

Rispondendo a una domanda sul crossover posta da Digital Spy, Lennie James ha parlato di questa possibilità, affermando che gli piacerebbe partecipare: "È qualcosa che vorrei fare? Certo, mi piacerebbe. Ma non sono come potrebbe essere organizzato, ma ci sono tante cose di Fear e di The Walking Dead che non pensavo fossero possibili e che invece sono state fatte. Quindi non sono la persona giusta a cui chiedere queste cose. Dico solo che non ho mai sentito niente riguardo questa notizia, anche se non vuol dire che non sia vera"

Le parole di Lennie James non confermano nulla, ma lasciano comunque una porta aperta per un crossover tra Fear the Walking Dead e The Walking Dead, cosa che sicuramente entusiasmerà i fan più accaniti. Ovviamente, bisogna attendere conferme dalla AMC in merito a questo possibile evento, ma visti i risultati in passato si può ben sperare.

Come molti sanno, Lennie James interpreta Morgan Jones, un padre devoto che lotta per superare la morte di sua moglie, apparso prima in The Walking Dead e poi passato alla serie spin-off, diventando uno dei personaggi principali dalla quarta stagione.