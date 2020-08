Fear The Walking Dead 6 avrà un nuovo crossover con un altro personaggio di The Walking Dead

Fear The Walking Dead 6 vedrà l'approdo di un altro personaggio di The Walking Dead nella serie spin-off: questa volta è il turno di Sherry, interpretata da Christine Evangelista.

Scomparsa sin dalla settima stagione di The Walking Dead, Sherry si riunirà finalmente al marito Dwight (Austin Amelio) nella prossima stagione dello spinoff. Ma cosa accadrà? E come? A parlarne è stato uno degli showrunner di Fear the Walking Dead, Ian Goldberg, che durante il panel dedicato allo show del Comic-Con@Home ha affermato: "Abbiamo già diffuso una foto dei due insieme, quindi non farò tanto il vago al riguardo. Vedremo Dwight e Sherry in questa stagione. Non voglio rivelare troppo, ma credo che quello che più entusiasmava me e Andrew Chambliss [co-showrunner] è che siamo entrambi grandi fan di Dwight. È un uomo davvero diverso ora che siamo arrivati alla fine della quinta stagione (e a breve inizio sesta) di FTWD, rispetto a quando era in The Walking Dead".

Ed ha proseguito: "Si tratta di qualcuno che a un certo punto è stato il luogotenente di punta di Negan, e alla fine della quinta stagione di Fear The Walking Dead, si è trovato ad essere in uno spazio mentale di rinnovata speranza e ha persino incontrato una sorta di nuova famiglia. E nonostante non avesse ancora trovato Sherry, non si è dato per vinto E ha iniziato ad emanare questa nuova luce".

Dunque, nella sesta stagione di Fear The Walking Dead, Dwight ritroverà finalmente Sherry, ma la reunion potrebbe non essere esattamente ciò che aveva immaginato.

"L'aspetto più interessante per noi era che, se ci fosse stata questa reunion, avrebbe avuto come protagonista un Dwight cambiato, una persona differente, e chi lo sa, forse anche Sherry è cambiata. Perciò il loro incontro potrebbe non essere esattamente come se lo immaginavano".

E conclude "Questo non vuol dire che non possa essere positivo, ma sono entrambi due persone diverse ora, ed è un qualcosa di davvero interessante da esplorare".

La sesta stagione di Fear The Walking Dead debutterà l'11 ottobre 2020 negli Stati Uniti.