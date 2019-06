Fear The Walking Dead ha già realizzato un crossover segreto con Rick Grimes?

Fear The Walking Dead ha già realizzato un crossover segreto con il personaggio di Rick Grimes?

Fear the Walking Dead: una scena d'azione della terza stagione

La premiere della quinta stagione della serie spinoff di The Walking Dead contiene un'importante rivelazione: il gruppo che ha portato Rick Grimes via da Alexandria nella nona stagione di The Walking Dead non si limita a operare nell'area in cui è stato visto. Questo gruppo compare anche a Austin, in Texas, nello stesso momento della timeline. Dopo che il logo con tre anelli che campeggiava sull'elicottero che ha portato via Rick Grimes ha fatto la sua comparsa in Fear the Walking Dead, il pubblico comincia a sospettare che i personaggi della serie spinoff abbiano fatto un giro ad Alexandria.

Nella scena in cui Rick giace sulla riva del fiume nel suo ultimo episodio in The Walking Dead, vicino a lui si trova Jadis con una radio. Dalla radio si sente qualcuno pronunciare il nome di Rick e poi una voce di donna che dice: "Spostatevi a nord, raggruppatevi con gli altri, usate le armi!" Il fatto è che mentre nella scena in cui Rick ha fatto saltare il ponte nessuno parla alla radio, i personaggi di Fear the Walking Dead comunicano costantemente con le radio. Riguardando la scena in questione, le voci potrebbero appartenere ad Alicia Clark e Dwight.

The Walking Dead: perché ci siamo dimenticati di recensirlo (e non se ne è accorto nessuno)

Nel talk show Talking Dead, gli showrunner Ian Goldberg e Andrew Chambliss hanno specificato che dal finale della quarta stagione di Fear the Walking Dead sono passati alcuni mesi. Questo porterebbe la serie a poca distanza temporale dal momento in cui abbiamo visto Rick Grimes lasciare Alexandria in elicottero. La nona stagione di The Walking Dead si aperta con un salto temporale di 18 mesi in avanti, escludendo, però, il tempo che Morgan ha impiegato ad attraversare il paese e imbattersi nel gruppo di Fear the Walking Dead. Potrebbero dunque i personaggi di Fear the Walking Dead essere in qualche modo responsabili del salvataggio di Rick? La parola agli spettatori.