FBI: Most Wanted 4 stasera su Italia 1, trama e cast degli episodi del 3 settembre

Stasera su Italia 1 continua la quarta stagione di FBI: Most Wanted, trama e cast degli episodi del 3 settembre.

Stasera 3 settembre 2023 in prima serata, dalle 21:20, su Italia 1 vanno in onda due episodi della quarta stagione di FBI: Most Wanted. Ideata da René Balcer, la serie è il primo spin-off del franchise FBI e viene trasmessa negli Stati Uniti dal gennaio 2020. Ecco le trame e il cast degli episodi di questa sera.

FBI: Most Wanted: Trama

La serie segue la divisione dell'FBI incaricata di rintracciare e catturare i famigerati criminali nell'elenco dei Most Wanted. FBI: Most Wanted è stata recentemente rinnovata dalla CBS per una quinta stagione.

Episodi del 3 settembre

Stagione 4 - Episodio 5 - L'ancora e il martello

Dopo che Hana viene rapita mentre cerca di aiutare una giovane ragazza di nome Ollie, costretta dal padre a girare video hard con un certo Douglas, Remy e il team mettono in campo tutte le risorse disponibili per trovarla prima che la stessa Hana venga venduta nel giro della prostituzione.

Stagione 4 - Episodio 6 - Effetti psichedelici

Becca, una chimica che lavora con pazienti affetti da disturbi mentali, sta conducendo una ricerca sulla psilocibina, una sostanza estratta dai funghi allucinogeni. Insieme a suo marito, gestisce un'organizzazione no-profit con l'obiettivo di trattare individui afflitti da sindromi depressive e vari disturbi mentali. Questa organizzazione funge anche da scuola, insegnando ai pazienti come affrontare i loro disagi interiori senza ricorrere necessariamente a terapie farmacologiche.

Tuttavia, a sua insaputa, il marito di Becca fa un accordo segreto con un'azienda farmaceutica chiamata Rega Health. Trasferisce l'intera attività alla Rega Health e fornisce loro tutte le informazioni necessarie per replicare la psilocibina. Becca si sente profondamente tradita dal marito e decide di vendicarsi. Approfittando della vulnerabilità di uno dei suoi studenti, Jake, lo manipola e lo spinge a compiere un atto estremo: uccidere il marito e un ricco imprenditore che stava per finanziare il progetto della Rega Health.

FBI: Most Wanted: Cast ricorrente della quarta stagione

Il promo della puntata di stasera nella clip caricata su Mediaset Infinity